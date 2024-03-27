Kapanan mahalle yolları açıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde yaşanan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsal kesimde bulunan bazı mahallelerin yolları kapanmıştı.

Ancak Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda, kapanan mahalle yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Muradiye'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği belirtildi. Kar yağışı ve tipinin etkisiyle kapanan mahalle yollarının açılması için belediye ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, kapanan mahalle yolları tekrar ulaşıma açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi yetkilileri, karla mücadele ekiplerinin kararlı çalışmaları sayesinde mahalle sakinlerinin ulaşımının sağlandığını ve olası mağduriyetlerin önüne geçildiğini belirtti. Mahalle sakinlerine daha güvenli bir ulaşım ortamı sağlamak adına çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı