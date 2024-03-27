Üreticilere pratik budama eğitimi veriliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik uygulamalı budama eğitimleri veriliyor.

İlçe genelinde yapılan çiftçi ziyaretleri ve saha kontrolleri devam ederken, örtü altı üretim alanları, hububat ekili araziler ve meyve bahçeleri yakından takip ediliyor.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, üreticilerden gelen talepler doğrultusunda ziraat mühendisleri tarafından uygulamalı budama eğitimlerinin düzenlendiği belirtildi. Ayrıca, bahçe ıslahı konularında da üreticilere teknik destek sağlandığı ifade edildi.

Üreticilere verilen teknik desteğin yanı sıra, tarımsal üretim alanlarında karşılaşılan herhangi bir sorunla ilgili olarak İlçe Müdürlüğü'nden de yardım alınabileceği vurgulandı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilere verimli bir üretim sezonu geçirmeleri için destek olacaklarını belirterek,

"Üreticilerimize bereketli bir üretim sezonu diliyoruz"

şeklinde konuştular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı