Zincirleme kaza: Minibüs ve 2 otomobil birbirine çarptı

Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs ile 2 otomobil birbirine çarptı.

Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyreden bir yolcu minibüsü ile 2 otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirlendi.

Kazaya ilişkin detaylı inceleme başlatıldı ve maddi hasarın boyutu belirlenmeye çalışılıyor. Trafikte güvenliği sağlamak adına önlemler alınırken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı