Kışın son sürprizi: Mart ayında da karla mücadele hız kesmiyor

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Bitlis'te kış mevsiminin mart ayında da etkili olmasıyla birlikte, il özel idaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar yağışının ardından kapanan köy yolları, il özel idaresine ait ekipler tarafından açılarak ulaşıma açıldı. Kentteki kar kalınlığının 64 santimetre olduğu bildirilirken, yüksek kesimlerde bu kalınlığın 1 metreyi aştığı belirtildi.

Kar yağışının durmasının ardından il özel idaresine bağlı ekipler, mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdü. 24 köy yolunu ulaşıma açan ekipler, kalan 51 köy yolunda da çalışmalarını aralıksız şekilde devam ettirdi. İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, mesai arkadaşlarıyla birlikte bütün köy yollarını yeniden ulaşıma açacaklarını ifade etti.

Aşit,

"Dünden beri ilimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köylerimizin tamamına yakını kapalı durumdaydı. Dün akşam karın bir nebze durmasıyla birlikte arkadaşlarımızla beraber mesai gözetmeksizin sabaha kadar yol açma çalışmalarımızı sürdürdük. Yollarımızın yüzde seksenini açmış durumdayız Bitlis genelinde 60 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Son yılların en şiddetli kışlarından birini dün yaşadık. Yüksek yerlerde bir metreyi aşan kar bulunmakta. Türkiye'de bazı bölgelerde denize girilirken biz burada halen karla mücadele çalışmasına devam ediyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Mesai arkadaşlarımızla, devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız. İnşallah yarın sabaha kadar bütün köy yollarımızı vatandaşın hizmetine açacağız"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı