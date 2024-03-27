Kendini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

Manisa'da, kendilerini avukat olarak tanıtarak bir vatandaşı farklı tarihlerde 500 bin TL dolandıran 5 kişi, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, S.B. (34) isimli vatandaş, farklı zamanlarda kendisini avukat olarak tanıtan kişiler tarafından araç alım-satım işi bahanesiyle bankadan kredi çekilmek suretiyle yaklaşık 500 bin TL dolandırıldı. Olayın ortaya çıkması üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, şüphelilerin D.İ. (33), E.S. (38), Ö.B. (36), Ö.A. (27) ve S.A. (21) isimli kişiler olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi. Şahıslar, yapılan değerlendirmelerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların benzer dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak, benzer suçların önlenmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı