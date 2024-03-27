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3. kattan düşen işçi yaralandı

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Adıyaman’da, çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek aşağıya düşen işçi yaralandı.

3. kattan düşen işçi yaralandı mask
3. kattan düşen işçi yaralandı
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Adıyaman’da, çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek aşağıya düşen işçi yaralandı.

3. kattan düşen işçi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere (Zey) Bölgesinde devam eden konutlarda çalışan H.K., dengesini kaybederek 3.kattan aşağıya düştü. Yaralanan H.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

3. kattan düşen işçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, İnşaat, İşçi, yaralı, İndere, Konut, soruşturma

27 Mar 2024 - 20:59 - Asayiş

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