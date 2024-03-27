Futbol kulüpleri sportmenlik dışı davranışlar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrasında, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle disiplin sevklerini açıkladı.

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fatih Karagümrük Kulübü, 15.03.2024 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük-Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz, 16.03.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Kasımpaşa Kulübü, 17.03.2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca, Kasımpaşa Kulübü idarecisi Serkan Reçber, aynı müsabakadaki hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Kulübü, 17.03.2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca, Galatasaray Kulübü görevlisi Ayhan Akman ve futbolcusu Günay Güvenç, aynı müsabakadaki hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş Kulübü İdarecisi Hüseyin Yücel, 21.03.2024 tarihinde resmi (X) hesabından yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Kulübü, 13.03.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç'un basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca, Yıldırım Ali Koç da aynı tarihte kulüp resmi sosyal medya hesabında yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Kulübü, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, aynı tarihte kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Trabzonspor Kulübü, 20.03.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca, Ertuğrul Doğan da aynı tarihte kulüp resmi sosyal medya hesabında yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

PFDK'nın bu kararlarıyla ilgili detaylı incelemeler ve değerlendirmelerin ardından cezaların belirlenmesi beklenmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı