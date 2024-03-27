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Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 14 yaralı, 18 gözaltı

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Kepez ilçesinde bulunan Yeni Mahalle Karatay Caddesi'ndeki bir kafede, işletmenin eski sahibi ile yeni sahipleri arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma büyük bir kanlı olaya dönüştü.

Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 14 yaralı, 18 gözaltı mask
Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 14 yaralı, 18 gözaltı
Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 14 yaralı, 18 gözaltı
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Kepez ilçesinde bulunan Yeni Mahalle Karatay Caddesi'ndeki bir kafede, işletmenin eski sahibi ile yeni sahipleri arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma büyük bir kanlı olaya dönüştü.

Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 14 yaralı, 18 gözaltı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Taraflar arasındaki tartışma, bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Tabanca ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı çatışmada 14 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 14 yaralı, 18 gözaltı

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, kullanılan silahlar da polis tarafından ele geçirildi. Görgü tanıklarından biri, "Alacak verecek meselesi sanırım. 6-7 yaralı gördük. Olay içeride meydana geldi" şeklinde ifade verdi.

Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 14 yaralı, 18 gözaltı

Olay anı, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde taraflar arasındaki silahlı çatışma, birbirlerine eşya fırlatmaları ve polisin olayı ayırma çabaları yer aldı.

Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 14 yaralı, 18 gözaltı

Polis, olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlattı. Olayın nedenleri ve detayları üzerinde durulurken, gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 Mar 2024 - 20:51 - Gündem

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