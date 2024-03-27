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25 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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Samsun'da 25 yıl 1 ay 11 gün hapis cezası bulunan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

25 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı mask
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Samsun'da 25 yıl 1 ay 11 gün hapis cezası bulunan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

25 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "silahla yağma" suçundan hakkında 25 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.A.'yı İlkadım ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen P.A. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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27 Mar 2024 - 20:48 - Gündem

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