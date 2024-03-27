25 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Samsun'da 25 yıl 1 ay 11 gün hapis cezası bulunan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "silahla yağma" suçundan hakkında 25 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.A.'yı İlkadım ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen P.A. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.