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Galatasaray, Hatayspor maçı öncesi Antalya kampını tamamlıyor

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olmanın hazırlıklarını sürdürmek üzere Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında kamp yapıyor.

Galatasaray, Hatayspor maçı öncesi Antalya kampını tamamlıyor mask
Galatasaray, Hatayspor maçı öncesi Antalya kampını tamamlıyor
Galatasaray, Hatayspor maçı öncesi Antalya kampını tamamlıyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olmanın hazırlıklarını sürdürmek üzere Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında kamp yapıyor.

Galatasaray, Hatayspor maçı öncesi Antalya kampını tamamlıyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kamp yapmak için Antalya'ya gelen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü antrenmanını gerçekleştirdi.

Galatasaray, Hatayspor maçı öncesi Antalya kampını tamamlıyor

Okan Buruk'un yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas ve mini kaleye gol çalışması yaptılar. Ayrıca, Icardi ve Torreira'nın yağmurlama sisteminin arasında özel bir çalışma yapmaları dikkat çekti. Takım daha sonra dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Galatasaray, Hatayspor maçı öncesi Antalya kampını tamamlıyor

Antrenman basına kapalı olarak devam etti ve yaklaşık yarım saat sürdü. Sarı-kırmızılı ekip, yarın akşam saatlerinde yapacakları antrenmanla birlikte Antalya kampını tamamlayacak ve İstanbul'a dönecek. Galatasaray, 2 Nisan Salı günü sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Hatayspor maçı öncesi Antalya kampını tamamlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 Mar 2024 - 20:43 - Spor

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