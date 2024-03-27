Galatasaray, Hatayspor maçı öncesi Antalya kampını tamamlıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olmanın hazırlıklarını sürdürmek üzere Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında kamp yapıyor.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kamp yapmak için Antalya'ya gelen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü antrenmanını gerçekleştirdi.

Okan Buruk'un yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas ve mini kaleye gol çalışması yaptılar. Ayrıca, Icardi ve Torreira'nın yağmurlama sisteminin arasında özel bir çalışma yapmaları dikkat çekti. Takım daha sonra dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman basına kapalı olarak devam etti ve yaklaşık yarım saat sürdü. Sarı-kırmızılı ekip, yarın akşam saatlerinde yapacakları antrenmanla birlikte Antalya kampını tamamlayacak ve İstanbul'a dönecek. Galatasaray, 2 Nisan Salı günü sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı