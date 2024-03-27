Otelde korkutan yangın

Kars'ın Yusufpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir otelin çatısında iftar saati sırasında çıkan yangın, büyük bir facianın önlenmesiyle sonuçlandı.

Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden otel çalışanları hızla durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi ve ekipler yangına hemen müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı ve itfaiye ekipleri zaman zaman zor anlar yaşadı.

Uzun uğraşlar sonucunda itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı, ancak otelde maddi hasar meydana geldi. Neyse ki, yangının iftar saatinde çıkması ve otelde bulunan vatandaşların hızla tahliye edilmesi, olası bir facianın önüne geçildi. Otel çalışanlarının ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla, yangın büyük bir felakete dönüşmeden söndürüldü.

Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı. Detaylı incelemelerin ardından yangının nedeni ve olası ihmaller belirlenecek, gerekli önlemler alınacaktır. Olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Yangının, can kaybı yaşanmadan kontrol altına alınması, yetkililerin ve kurtarma ekiplerinin etkili koordinasyonu ve vatandaşların bilinçli hareket etmesiyle mümkün olmuştur.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı