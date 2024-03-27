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27 Mart 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

27 Mart 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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“62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mine Genç’in taziye adresi: Bulunmamaktadır, taziye verilmeyecek,

93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Yiğit’in taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Battalgazi,

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İhsan Boyraz’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kalender Kaçmaz’ın taziye adresi: Çırağan Mevlüd Salonu,

86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mahmut Yıldırım’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Battalgazi,

63 yaşında vefat eden ve Pütürge Malatya Mezarlığına defnedilen Nazife Yaprak’ın taziye adresi: Pütürge, Malatya,

78 yaşında vefat eden ve Beydağı Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Nadire Altunkaya’nın taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Battalgazi,

90 yaşında vefat eden ve Kurşunlu Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Ali Aslan’ın taziye adresi: Kurşunlu Mahallesi, Hekimhan,

98 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Necmiye Dardağ’ın taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt,

98 yaşında vefat eden ve Akçadağ Malatya Mezarlığına defnedilen Mehmet Apo’nun taziye adresi: Akçadağ, Malatya.”

 

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27 Mar 2024 - 17:25 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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