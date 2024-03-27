27 Mart 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mine Genç’in taziye adresi: Bulunmamaktadır, taziye verilmeyecek,
93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Yiğit’in taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Battalgazi,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İhsan Boyraz’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kalender Kaçmaz’ın taziye adresi: Çırağan Mevlüd Salonu,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mahmut Yıldırım’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Battalgazi,
63 yaşında vefat eden ve Pütürge Malatya Mezarlığına defnedilen Nazife Yaprak’ın taziye adresi: Pütürge, Malatya,
78 yaşında vefat eden ve Beydağı Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Nadire Altunkaya’nın taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Battalgazi,
90 yaşında vefat eden ve Kurşunlu Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Ali Aslan’ın taziye adresi: Kurşunlu Mahallesi, Hekimhan,
98 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Necmiye Dardağ’ın taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt,
98 yaşında vefat eden ve Akçadağ Malatya Mezarlığına defnedilen Mehmet Apo’nun taziye adresi: Akçadağ, Malatya.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.