Bu branşlar 2024 yılı öğretmen atamalarında öne çıkacak

Üniversiteden mezun olduktan sonra kendi mesleğini yapmak için atanma hayali kuran birçok kişi görüyoruz. Atama yapılması beklenen branşlar arasında öne çıkan öğretmenlik için Millî Eğitim Bakanlığı geçmiş yıllarda yapılan atama sonuçlarını inceleyerek bu yıl içinde ataması yapılacak branşlar hakkında ipuçları verdi.

2024 yılı öğretmen atamasında beklenen durum ne? Öne çıkan branşlar hangisi? Atama bekleyen öğretmenlerin merak konusu oluyor.

BAKAN TEKİN İPUCU VERDİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da atama bekleyen birçok öğretmen var. Herkesin hayali, mezun olduktan sonra kendi bölümündeki mesleği icra etmek. Okullarda genellikle öğretmen açığı olarak her zaman ihtiyaç haline gelen sınıf öğretmenliği öncelik oluyor. Atama sayısının ise yüzde 17’lik kısmının sınıf öğretmenliğine ayrılması bekleniyor.

Bu yıl atama yapacak branşlar için Bakan Tekinden ipucu geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Atama yapılacak branşlardan biri Almanca Öğretmenliği diğeri Sosyal Bilgiler Öğretmenliği. Demek istediğim 5’inci sınıflara Almanca dersi tüm Türkiye’de aniden uygulanmaz. Muhtemelen pilot okullar seçilip uygulanacak. Bu sebeple Almanca öğretmenliği için yüzde 10’luk kontenjan artışı görülebilir” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi