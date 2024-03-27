“Ortak düşüncesiyle şehri ayağa kaldıracağız”

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit çalışmalarına devam ediyor. Her kesimi kucaklayan ve istişareye verdiği önem nedeniyle sivil toplum kuruluşlarını sık sık ziyaret eden Geçit, meslek odalarına ziyarette bulunarak projelerini anlattı. Malatya Barosu, Malatya Tabipler Odası ve Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimini ziyaret eden Prof. Dr. Geçit, birlik beraberlik mesajları verdi.

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilk olarak Malatya Barosu’nu ziyaret etti. Baro Başkanı Av. Onur Demez ve Baro Yönetim Kurulu üyelerince karşılanan Geçit, 6 Şubat depremlerinde adliye binasının ağır hasar alması nedeniyle Malatya Barosu’nun çok farklı binalarda zor koşullarda hizmet verdiğini anımsattı. Yeni Adliye Binasının yapılacağını ve bunun da kendilerinin çok önem verildiği ‘Yolun altı-yolun üstü arası gelişmişlik farkının ortadan kaldırılmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

“İSTİŞARE İÇİNDE KENTİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Geçit, “Biz diyoruz ki yol altı ile yolun üstünü eşitleyeceğiz. Adliye binası yolun altının gelişimine büyük katkı sunacaktır. Seçilmemiz durumunda toplumun tüm meslek kuruluşları ve paydaşları ile istişare içinde kenti ayağa kaldıracağız. Şehrin sivil, resmi ve yarı resmi kuruluşlarıyla birlikte yaralarımızı sarıp kentimizi yeniden inşa edeceğiz. Bu anlamda sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“İSTİŞARE İÇERİSİNDE OLMAK İSTİYORUZ”

İstişarenin önemine vurgu yapan Geçit, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının kent yönetiminin karar alma süreçlerine dâhil olmasının, o kentin daha yaşanılabilir bir kent olmasını sağlayacağını belirterek “31 Mart Yerel seçimlerinde göreve gelmemiz durumunda, 6 Şubat depremlerinde her bakımdan ağır hasar alan Malatya’yı bu kentin meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte ayağa kaldıracağız. Hep birlikte Malatya için çalışacak hep birlikte Malatya için mücadele edeceğiz. Yapacağımız her çalışmada istişare içerisinde olmak istiyoruz. Farklı düşüncelerin zenginliğiyle ilçemizi daha güzel bir hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“İLHAN BAŞKANIMIZA BAŞARILAR DİLERİM”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Barosu Başkanı Av. Onur Demez, ülkemizin hafta sonu demokratik bir seçime daha gideceğini söyledi. AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit’e seçimlerde başarılar dileyen Baro Başkanı Onur Demez, seçimlerin ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

“BELEDİYECİLİK TABİ FARKLI BİR MESLEK”

Daha sonra Malatya Tabip Odası Başkanı Dr. Sezai Demirel’i ziyaret eden İlhan Geçit, meslektaşlarının da depremde yaraların sarılması hususunda fedakarca hizmet ettiğini söyledi. Tabip Odası Başkanı Dr. Sezai Demirel de, Prof. Dr. İlhan Geçit’i bir hekim olarak verdiği hizmetlerden çok iyi bildiklerini ifade etti ve her türlü desteği vereceklerini söyledi. Meslek odaları ziyaretleri kapsamında Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan’ı da ziyaret eden İlhan Geçit, meslektaşlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: BÜLTEN