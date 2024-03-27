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“Şimdiden 31 Mart zaferi hayırlı olsun”

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31 Mart seçim çalışmalarına Şehitfevzi ile Hanımınçiftliği mahallelerinde devam eden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, “İnanıyoruz ki bu mahallelerimiz 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanımıza moral ve motivasyon manasında en yüksek oranda destek verecektir. Şimdiden 31 Mart zaferi hayırlı olsun” dedi.

“Şimdiden 31 Mart zaferi hayırlı olsun” mask
“Şimdiden 31 Mart zaferi hayırlı olsun”
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Seçim çalışmalarına Şehitfevzi ile Hanımınçiftliği mahallelerinde devam eden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, göreve seçilmeleri halinde, hizmet bayrağını biraz daha öteye taşımak için gayret edeceklerini söyledi.

“Şimdiden 31 Mart zaferi hayırlı olsun”

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Malatya Milletvekilleri İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan'ında katıldığı programda konuşan Taşkın,” Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in bıraktığı yerden hizmet bayrağını biraz daha öteye taşımak için gayret edeceğiz Gecemiz gündüzümüz olmayacak durmadan yorulmadan sizlerin hizmetinde olacağız” dedi.

“Şimdiden 31 Mart zaferi hayırlı olsun”

“ŞİMDİDEN 31 MART ZAFERİ HAYIRLI OLSUN”

Depremin hemen ardından yapımlarına başlanan binlerce kalıcı konuttan yaklaşık 8 bin konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim ediğini kaydeden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın,”Şehitfevzi ile Hanımınçiftliği mahallelerimiz bugüne kadar Cumhurbaşkanımıza büyük destek verdi. İnanıyoruz ki bu mahallelerimiz 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanımıza moral ve motivasyon manasında en yüksek oranda destek verecektir. Şimdiden 31 Mart zaferi hayırlı olsun” diye konuştu.

 

Kaynak: BÜLTEN

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27 Mar 2024 - 16:51 Malatya- Siyaset

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