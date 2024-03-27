“Malatya’da sosyal belediyeciliği herkes hissedecek”

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba, Malatya ittifakının adayı olduğunu ifade ederek, “Bu ittifakta sağcı da var solcu da var, Kürt de var Türk de var. Bu, Türkiye’de olabilen bir şey değil. Çok farklı siyasi görüşü olan insanlar bir noktada buluşmuşlar. Buna vesile olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Ama en çok bu ittifakı sağlayan büyün Malatya’yla gurur duyuyorum” dedi.

Toplantıda konuşan Ağbaba, Malatya’da aday belirleme sürecide isimlerin netleşmesinde sonra yapılan anketlerde “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?” sorusuna, “Veli Ağbaba” cevabının verildiğini ifade etti.

“VELİ AĞBABA” DİYEN HATIRI SAYILIR BİR KİTLEDE VAR”

Malatya’nın her ilçesinde yoğun bir desteğin olduğunu kaydeden Ağbaba, “Malatya’da tarihi bir sonuç çıkmış. Malatya’nın Türkiye’ye örnek olacağı, yarın Türkiye siyasi tarihine yazılacak bir şey çıkmış. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy verenler, ‘Veli Ağbaba’ya oy vereceğiz’ demişler. 14 Mayıs’ta MHP’ye oy veren milliyetçi ve ülkücüler ‘Veli Ağbaba’yı başkan olarak görmek istiyoruz’ cevabını vermişler. 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti’ye verip, bu seçimde ‘Veli Ağbaba” diyen hatırı sayılır bir kitlede var” şeklinde konuştu.

“BU, TÜRKİYE’DE OLABİLEN BİR ŞEY DEĞİL”

Malatya ittifakı adayı olarak seçime gireceğini ifade eden Ağbaba, “Bu ittifakta sağcı da var solcu da var, Kürt’te var Türk’te var. Bu, Türkiye’de olabilen bir şey değil. Çok farklı siyasi görüşü olan insanlar bir noktada buluşmuşlar. Buna vesile olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Ama en çok bu ittifakı sağlayan büyün Malatya’yla gurur duyuyorum. Durumumuz her açıdan pek iç açıcı değil ama umudumuz var, heyecanımız yüksek. Umudunuz varsa sakın korkmayın” dedi.

“VELİ AĞBABA’YI NİYE SAĞCILAR, SOLCULAR İSTİYOR?”

Malatya’nın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşadığına dikkat çeken Ağbaba, “Bu büyük deprem bizi fiziken yıktı ama ardından yaşananlar bizi üzdü, kırdı. Birileri maalesef yukarıdakiler üzülmesin diye ‘Malatya’da her şey yolunda’ açıklamasında bulundular. Malatya’da her şeyi güllük gülistanlık gösterdiler. Oysa en çok ağır hasar alan ve kent merkezi yıkılan il, Malatya. Maalesef birileri bunu görmedi, görmemezlikten geldi. ‘Veli Ağbaba’yı niye sağcılar, solcular istiyor?’ diye soruyorlar. Veli Ağbaba ne yaptı? AFAD bir genelge yayınladı ve ‘Malatya depremden az etkilenen iller arasında!’ dedi. Veli Ağbaba, meclis kürsüsünde AFAD’ın o genelgesini yırtıp attı. Türkiye’ye Malatya’nın ne hale geldiğini gösterdi” ifadelerini kullandı.

“O AĞIR YÜKE OMUZ VERMEYE GELDİM”

“Ben bir makama ya da mevkie aday değilim” diyen Ağbaba, “Milletvekilliğini bıraktım, Malatyalıların taşıyamayacağı o ağır yüke omuz vermeye geldim. Malatyalıların sorumluluğuna ortak olmaya, sahipsiz Malatya’ya sahip çıkmaya geldim. Beş yıl boyunca Malatya’nın her kesimine dokunan, her kesimiyle ilgilenen bir belediye başkanı olacağım. Türkiye’ye nasıl milletvekilliği yapılacağını gösterdik. Malatya’da da nasıl milletvekilliği yapılacağını birilerine öğrettik. Hala öğrenemediler ama milletvekilliğini öğrettik. Türkiye’nin en çalışkan belediye başkanı olacağım. Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı olacağımın sözünü veriyorum” dedi.

“ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİ BİZ YAPACAĞIZ”

Ciddi bir afet merkezi kuracaklarını söyleyen Ağbaba, “Ekonomimiz kötü, Malatya’da sosyal belediyeciliği herkesin hissettiği şekilde uygulayacağız. Malatya’da ihtiyaç sahiplerine Halk Kart vereceğiz. Çocuklarımız üniversite sınavına hazırlanıyor ama kursa gönderemiyorsunuz. Malatya Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri açacak ve atanamayan öğretmenleri istihdam edeceğiz. Beş yılın sonunda size söz veriyorum; tabletsiz çocuğumuz kalmayacak. Yerinde dönüşümü çok hızlı bir şekilde yapacağız. Kemal Özalper Okulu da yapılacak. Okul ve ibadethanelerin temizliğini belediye yapacak. Okulların boyasını belediye yapacak. Çevre düzenlemelerini biz yapacağız. Çocuklarımızın okulların önündeki güvenliğini belediye sağlayacak. Kiracılar bir ömür kiracı kalmayacak. Bunu bir yere yazın; kiracılar için konut yapacağız, kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Bir Malatya bilsin; Veli Ağbaba buraya bir rant elde etmeye gelmiyor, belediyenin bir santim yerinde gözüm olursa gözüm kör olsun. Şelale gibi guruplara rant sağlarsam gözüm kör olsun. Sadece yoksullar, fakirler için çalışacağız. Milletin malı milletin olacak. Beş yılın sonunda 10 bin konut yapacağız. Ciddi bir afet merkezi kuracağız. Deprem ve tarımla ilgili ciddi bir daire başkanlığımız olacak” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN