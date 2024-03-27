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Sokak satıcılarına yönelik operasyon

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Mart 2024 tarihinde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Sokak satıcılarına yönelik operasyon mask
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Mart 2024 tarihinde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

10 hedef şahsın adreslerine yapılan eş zamanlı baskında 28 bin 99 sentetik ecza hap, 5,29 gram metamfetamin maddesi ve 1 tüfek ele geçirildi.

Yakalanan 10 şüpheli şahıs hakkında TCK-188 suçundan işlem uygulanarak, 9 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

 

Kaynak: BÜLTEN
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27 Mar 2024 - 16:36 Malatya- Asayiş

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