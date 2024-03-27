27 Mar 2024 - 16:22 - Gündem

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayları kim?

Bu Pazar günü yapılacak olan 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve belediye meclis üyeleri seçilecek. Seçimlere kısa bir süre kala Malatya Büyükşehir Belediyesinde hangi adayın hangi partilerden aday olduğu, kimlerin bağımsız olarak seçimlere katılacağı da merak konusu oldu.