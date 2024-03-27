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Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayları kim?

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Bu Pazar günü yapılacak olan 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve belediye meclis üyeleri seçilecek. Seçimlere kısa bir süre kala Malatya Büyükşehir Belediyesinde hangi adayın hangi partilerden aday olduğu, kimlerin bağımsız olarak seçimlere katılacağı da merak konusu oldu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayları kim mask
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayları kim
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayları kim
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Seçim çalışmalarının ardından 31 Mart Yerel Seçimlerinde kimin başkan olarak seçileceği merak konusu olurken Malatya Büyükşehir Belediyesi için de birçok aday bulunuyor. İşte 2024 Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayları ve temsil ettikleri partiler:

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADAYLAR VE PARTİLERİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi için 31 Mart Yerel Seçimleri oy pusulasında şu isimler yer alacak:

Adalet ve Kalkınma Partisi: Sami Er,

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayları kim?

Cumhuriyet Halk Partisi: Veli Ağbaba,

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayları kim?

Yeniden Refah Partisi: Bilal Yıldırım,

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayları kim?

İYİ Parti: Şeyhmus Göçmez,

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayları kim?

Türkiye İşçi Partisi: Burcu Aslan,

DEM Parti: Abdulvahap Ekim,

Zafer Partisi: Sıddık Aktaş,

Memleket Partisi: Avni Talha Ucuzcu,

Sol Parti: Ali Osman İzci,

Anavatan Partisi: Muttalip Çapkan,

Türkiye Komünist Partisi: Hüsne Yaşar,

Anadolu Birliği Partisi: Yüksel Akmercan,

Türkiye Komünist Partisi: Suat Erdem,

Bağımsız Türkiye Partisi: Hakan Şireci,

Yeni Türkiye Partisi: Yusuf Yılmaz,

Hür Dava Partisi: Mehmet İlker Dönmezer,

Emek Partisi: Bayram Adil Aktaş,

Halkın Kurtuluş Partisi: Semih Keklik,

Hak ve Özgürlükler Partisi: Ali Reşat Öztürk,

Demokrat Parti: Mehmet Cahit Karakuş,

Millet Partisi: Muhammet Bekir İncearık,

Vatan Partisi: Abuzer Şerefoğlu,

Bağımsız: İbrahim Gezer,

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayları kim?

Bağımsız: Bengül Uğurlu,

Bağımsız: Muzaffer Tunç,

Bağımsız: Nazir Güney,

Bağımsız: Denizhan Gürbüz.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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27 Mar 2024 - 16:22 Malatya- Gündem

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