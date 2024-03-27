Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayları kim?

Seçim çalışmalarının ardından 31 Mart Yerel Seçimlerinde kimin başkan olarak seçileceği merak konusu olurken Malatya Büyükşehir Belediyesi için de birçok aday bulunuyor. İşte 2024 Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayları ve temsil ettikleri partiler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADAYLAR VE PARTİLERİ
Malatya Büyükşehir Belediyesi için 31 Mart Yerel Seçimleri oy pusulasında şu isimler yer alacak:
Adalet ve Kalkınma Partisi: Sami Er,
Cumhuriyet Halk Partisi: Veli Ağbaba,
Yeniden Refah Partisi: Bilal Yıldırım,
İYİ Parti: Şeyhmus Göçmez,
Türkiye İşçi Partisi: Burcu Aslan,
DEM Parti: Abdulvahap Ekim,
Zafer Partisi: Sıddık Aktaş,
Memleket Partisi: Avni Talha Ucuzcu,
Sol Parti: Ali Osman İzci,
Anavatan Partisi: Muttalip Çapkan,
Türkiye Komünist Partisi: Hüsne Yaşar,
Anadolu Birliği Partisi: Yüksel Akmercan,
Türkiye Komünist Partisi: Suat Erdem,
Bağımsız Türkiye Partisi: Hakan Şireci,
Yeni Türkiye Partisi: Yusuf Yılmaz,
Hür Dava Partisi: Mehmet İlker Dönmezer,
Emek Partisi: Bayram Adil Aktaş,
Halkın Kurtuluş Partisi: Semih Keklik,
Hak ve Özgürlükler Partisi: Ali Reşat Öztürk,
Demokrat Parti: Mehmet Cahit Karakuş,
Millet Partisi: Muhammet Bekir İncearık,
Vatan Partisi: Abuzer Şerefoğlu,
Bağımsız: İbrahim Gezer,
Bağımsız: Bengül Uğurlu,
Bağımsız: Muzaffer Tunç,
Bağımsız: Nazir Güney,
Bağımsız: Denizhan Gürbüz.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.