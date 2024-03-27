Malatya’da yasağa rağmen devam ediyor

6 Şubat depremlerinin ardından hasar alan binaların yıkımı gerçekleştirilirken şehrin geleceği ve sağlığı için yerinde dönüşüm yasaklandı. Fakat yıkım ekipleri, inşaat şirketlerinin bu yasağa uymadıkları bir kez daha gözler önüne serildi. BUSABAH Medya’ya gelen bilgilere göre Battalgazi Sarıcıoğlu Mahallesi’nde Hâkim Bey apartmanının yanında yerinde ayrıştırma yapıldığı belirtildi.

BUSABAH Medya’ya gelen bilgilere göre Battalgazi Sarıcıoğlu Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde Hâkim Bey Apartmanı’nın yanındaki yıkılan binanın enkazında yerinde ayrıştırma yapıldığı belirtildi. Bu durum çevredeki vatandaşlar tarafından tepki çekerken yasak olmasına rağmen yerinde ayrıştırmanın neden ısrarla yapılmaya devam ettiği merak konusu oldu.