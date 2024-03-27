Milliler, 235. mağlubiyetini yaşadı

Almanya’da 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2024 öncesi A Milli Futbol Takımı, özel maçlarda Macaristan ve Avusturya ile karşı karşıya geldi. Milliler, 22 Mart Cuma günü Puskas Arena’da mücadele ettiği Macaristan’a 1-0'lık skorla kaybetti. Ay-yıldızlılar, son olarak da dün Ernst Happel Stadyumu’nda karşılaştığı Avusturya’ya da 6-1'lik skorla mağlup oldu. EURO 2024’in başlamasına yaklaşık 2.5 ay kala oynadığı iki hazırlık maçından da yenilgiyle ayrılan A Milliler, tatsız bir hazırlık dönemi geçirdi.
MONTELLA’NIN İKİNCİ MAĞLUBİYETİ
Teknik Direktör Vincenzo Montella idaresindeki Türkiye, altıncı maçına Avusturya karşısında çıktı. Montella yönetiminde ilk maçında EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda Hırvatistan karşısında çıkan kırmızı-beyazlılar, sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Bir sonraki maçta da yine Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya’yı 4-0’la geçen milli takım, hazırlık karşılaşmasında ise Almanya’yı 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.
Elemelerde Galler ile de 1-1 berabere kalan Türkiye, Montella'nın takımın başına geçtikten sonraki ilk yenilgisini ise Macaristan ile oynanan hazırlık mücadelesinde 1-0’lık skorla aldı. Son olarak Avusturya’ya da 6-1 kaybeden 49 yaşındaki teknik adam, üst üste iki mağlubiyet yaşamış oldu.
MİLLİ TAKIM 235. YENİLGİSİNİ YAŞADI
Avusturya karşılaşmasıyla birlikte toplamda 624. maçına çıkan Türkiye, 235. yenilgisini yaşadı. A Milliler, 341’i resmi, 283’ü özel olan bu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 147 de yenilgi aldı. Bu maçlarda 852 gol atan milliler, filelerinde ise 895 gole engel olamadı.
2021’DEN SONRA İLK KEZ 6 GOL YEDİ
Hazırlık maçında Avusturya’ya 6-1 mağlup olan Türkiye, yaklaşık 3 yıl sonra aynı senaryoyu yaşadı. Dünya Kupası Elemeleri D Grubu’nda 7 Eylül 2021 tarihinde Hollanda’ya 6-1 kaybeden ay-yıldızlılar, o tarihten sonra ilk kez ağlarında 6 gol gördü.
İTALYA VE POLONYA İLE KARŞILAŞACAK
Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na hazırlık çerçevesinde son özel maçlarını ise İtalya ve Polonya’ya karşı oynayacak. 4 Haziran 2024’te Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda TSİ 22.00'de İtalya ile mücadele edecek olan A Milli Takım, 10 Haziran’da da deplasmanda Polonya’yla oynayacak. Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmanın ardından turnuva hazırlıklarını Almanya’da kendilerine ayrılan kamp merkezinde sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.