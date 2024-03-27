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Yine yolcu otobüsü yine can pazarı

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TEM Otoyolu Düzce geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 17 kişi yaralandı. Ekiplerin kaza alanındaki müdahaleleri havadan da görüntülendi.

Yine yolcu otobüsü yine can pazarı mask
Yine yolcu otobüsü yine can pazarı
Yine yolcu otobüsü yine can pazarı
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara'ya giden 41 FM 831 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı istikametinde tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje giren otomobil, bariyere çarparak durabildi. Kazanın ardından otobüsteki bazı yolcular araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yolculara müdahale etti. Sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. 1'i ağır 17 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Yine yolcu otobüsü yine can pazarı

Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Yine yolcu otobüsü yine can pazarı
Yine yolcu otobüsü yine can pazarı

Yine yolcu otobüsü yine can pazarı

Yine yolcu otobüsü yine can pazarı

Yine yolcu otobüsü yine can pazarı
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 Mar 2024 - 14:55 Düzce- Gündem

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