MGTC Başkanı Mehmet Aydın: Seçimin kaderini sessiz çoğunluk belirleyecek

Malatya’da siyasetin nabzını tutan ve olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Bakış Açısı programı yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı. Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un yaptığı, ‘Bakış Açısı Seçim Özel’ programının bu haftaki konukları BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın oldu.

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programda adayların projeleri ve oy alacakları tabanlara ilişkin de açıklamalar gerçekleştirildi.

“EN MANTIKLI PROJELERİ SAYIN İBRAHİM GEZER SUNUYOR”

Seçim propagandalarına bakıldığında en güçlü propagandayı İbrahim Gezer’in yaptığını söyleyen Umut Bozkurtoğlu,

“Seçime sayılı günler kaldı. Tabii ki önceki seçimler gibi Malatya’da çok renkli bir seçim atmosferi görmüyoruz. Çünkü 6 Şubat'tan sonra yıkılan bir şehir var. Aslında burada yerel seçimlerde Malatya'nın yeniden imarı, Malatya'daki sosyal yaşam, insan sosyolojisi, daha birçok neden sayabiliriz, yerel seçime mi bağlı acaba bunlar? Yani yerel seçimle mi bunlar düzelecek? Şehircilik Bakanı Sayın Özhaseki, her fırsatta dile getiriyor. Özellikle 4 ağır yara alan, Maraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'nın imarını yerele bırakmadıkları altını defaatle çizdi. Bakanlığın yapılacağı söyleniyor. Malatya merkezde çok da görmüyoruz ama bazen de böyle mutlaka görelim ne var diye gidiyoruz. Su basamakları yükselmiş. Bir yerden hala demir çıkarıyorlar. Bu yerel seçimle doğal olarak da Sayın Sami Er bunu diğer adaylar da bunu sürekli gündem ediyor. Yeniden Malatya'nın imarı, ayağa kalkması gibi. Ben hangi sonuç çıkarsa Malatya'nın şu andaki durumunu çabuk toparlayabilecek ne yetkilerinin olduğunu görüyorum ne de böyle bir güçlerinin olduğunu görüyorum. Vatandaş soruyor Sayın Sami Er, sen sürekli işte TOKİ başkan yardımcılığı yaptığını söyleyerek vatandaşın karşısına çıkıyorsun, o zaman niye en az konut teslim edilen yerlerde birisi Malatya? Böyle bir gücün vardı, niye yapmadın? Seçim dolayı insanların propagandalarına saygı duyarız ama propagandalara da şöyle bir baktığımızda en gerçekçi propagandayı Sayın İbrahim Gezer'den görüyorum. Diğer adaylara baktığımızda çok da böyle gerçekçi bir propaganda görmüyorum. Şimdi Sayın Gezer çok önceden de hazırlamış olduğu ilçe ilçe, belde belde projeleri var. Doğanşehir, Hekimhan, Arguvan’ın neyi eksik? Arguvan’ın yöresel ürünleriyle birlikte neye ihtiyacı olduğunu, işte Doğanşehir'in neye ihtiyacı olduğunu, biliyor. En mantıklı projeleri Sayın İbrahim Gezer sunuyor”

şeklinde konuştu.

“BUNU DA SEÇİMDE YANSITTILAR”

Vatandaşların projelere göre oy vermediğini kaydeden MGTC Başkanı Mehmet Aydın ise,

“Türkiye’de seçmenin davranışını 22 yıldır görüyoruz. Bir defa muhalefetin başarısı yok. Aslında 22 yıldır Türkiye'de sorun muhalefette. Şu an biz muhalefetin başarısından özellikle de ben muhalefet derken 22 yıldır o Millet İttifakı'nı oluşturanlarla ilgili konuşuyorum öyle bir ittifak yok. Öyle bir başarı yok. Bugün neden Veli Ağbaba'nın seçilme ihtimali var? Bilal Yıldırım'ın var? İbrahim Gezer’in var? Neden bu muhalefetin başarısından dolayı mı? Çok projeler açıkladılar. Bizim millet projelere mi bakıyor? Projelere göre mi oy veriyor? İbrahim Gezer, 20 yıldır projeler açıklıyor. Onda bir sıkıntı yok. Ama bizim toplum projeye göre vermiyor maalesef. Ben son zamanlarda dikkat ettim. Bütün seçimlerde geçen genel seçimlerde anketler havada uçuşuyor. Bakın dikkat edin ulusal anlamda anketler yok, çok tuhaf. Şimdi ne oldu da böyle oldu? Ne oldu da Cumhurbaşkanının mitingine 4 bin kişi mitingine gitti. 110 binlerden 4 bine düştü. Ben 4 bin kişi gittiği zaman Cumhurbaşkanına tarihi bir miting dedi. Bakın Cumhurbaşkanı geçen seçimde yüzde 69 Malatya'da oy alan bir lidere Malatya'dan 4 bin kişi gitmiş. Burada ilk teşkilatının çapsızlığı da var. Belki bunu 10 bin yaparlardı toplayarak. Demek ki gönüllü insanlar artık gitmiyor. İnsanlar taşımayla da gitmiyor. Cem Küçük'ün İstanbul mitingiyle alakalı bir konuşması vardı. ‘İlçelere otobüs gidiyor. İnsanları götürmeye çalışıyor. İnsanlar İstanbul mitingine gitmiyor’ diyor. Bir tepki var. Bu neden? Malatya'da Cumhurbaşkanı çıktı, milletin güvendiği, 22 yıldır AK Parti'yle arasında kendi partisiyle arasında yüzde 10 oy farkı olan bir lider çıktı dedi ki depremden bir ay sonra ‘Ben 1 yıl içinde evlerinizi teslim edeceğim’ dedi. Bugün teslim edilen ev sayısı 7-8 bin bile değil. 108 bin daire teslim edilecekti o da 80 bine düştü. Onu da açıklayamıyorlar. 80 bin diyelim yüzde 10’u teslim edilmiş. Bu çok güvendikleri cumhurbaşkanının ağzındakini senet yani Cumhurbaşkanı söylerse yapar diyorlardı ve bunu da seçimde yansıttılar”

diye konuştu.

“BANA GÖRE ÇOK BÜYÜK TEPKİ VAR”

Toplumun AK Parti’ye bir tepkisinin olduğunu belirten Aydın,

“Malatya'da diyorlardı ki yaparsa yine Tayyip Erdoğan yapar. Ekonomiyi düzeltirse yine Tayyip Erdoğan düzeltir. Millet bunu gördü. Bir yıl geçti evi, iş yeri yapılmadı. Bugün Sami Er, çıkmış ben 1 yıl içinde yapacağım diyor. Cumhurbaşkanı 1 yıl dedi yapamadı. Sen nasıl yapacaksın? Sana inanır mı bu millet? Millet evine alamadı. Millet halen perişanlığı çekiyor. Ekonomiyi Cumhurbaşkanı, AK Parti düzeltir dediler. Seçimden hemen sonra ne oldu? 18 bin liralık mazot 40 bin lira oldu. Bugün 46 bin lira. Bir liralık domates 2 lira oldu. Zam üstüne zam seçimden sonra. Millet şunu söyledi demek ki seçime kadar bizi kandırmışlar. Güvendiğimiz dağlara kar yağmış. Millet iyice perişan oldu2024 yılı emekli yılı olacak dendi. Zam verilmedi 10 bin lira. Bugün eski Malatya'da sobalı evlerin kirası 5 bin lira. Yıkılan çarşıda bir ev 10 bin lira. Sobalı, sobasız fark etmiyor. Bugün bütün yaşlı emeklilere çocukları yardım ediyor. Onları da etkiliyor. Yaşlılara yardım ediyorlar. Yoksa geçinemezler. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Bugün o emekliler tepkili. Domatese 3 kat veren güvenen ev hanımı tepkili. O ekmek kuyruğundaki insanlar tepkili. Bugün AK Parti yöneticileri en azından yerelde söyleyeyim. Bunu anlamıyorlar. Millet perişan. Bu şehri yönetenler bazı tabakalar, bonfile yerken bu millete soğan ye, millet de o kadar eşek değil. Millet görüyor. Siz bonfile yeyin, millete deyin ki siz soğan ekmek yeyin. Bu seçimde göreceğiz. Soğan ekmek mi yiyecekler, bonfile mi yiyecekler. Bana göre çok büyük tepki var. Bu Veli Ağbaba çok iyi olduğu için değil. Bu diğer muhalefettekiler çok iyi olduğu için değil. Milletin bir tepkisi var. Ama milleti bir şeye sıkıştırmışlardı. 2 parti arasında toplumu sıkıştırmışlardı. Bana göre İYİ Parti çok geç kalmasına rağmen 3. bir yol dedi. Yeniden Refah ben kendim giriyorum dedi. Bugün Veli Ağbaba rozetini çıkardı ve bana göre doğru bir hareket yaptı. Bugün Abdurrahman Babacan’a demezler mi Hamza Dağ’da, İzmir’de AK Parti rozetini çıkardı. Malatya'nın tam tersi de orada var. Demek ki seçimlerde bu olabiliyor. Toplumun böyle bir tepkisi var. Toplum tepkili. AK Parti'nin muhafazakar seçmeninde de bir tepki var. Yeniden Refah'ı kendine yakın gördükleri için Yeniden Refah'a oy verecekler diye düşünüyorum”

söyleminde bulundu.

“RAHATSIZLIK DUYDUĞUNU YANINDAKİ İNSANLAR SÖYLÜYORDU”

Milliyetçi Hareket Partisinin Malatya’da çok az adayı olduğunu ifade eden Bozkurtoğlu,

“Koskoca bir siyasi parti MHP kaç dönemdir Malatya’da bir tane adayı yok. Ben MHP adına üzülüyorum, çok kıymetli adaylar gördük. Bir Kuluncak verilmiş, bir Hekimhan’a verilmiş, kazanma potansiyeli çok düşük olan yerler. Üzülerek bakıyorum. Çok uzun yıllardır derdim ki yerel yönetimlerde herhangi bir partinin çok vekil çıkarmasına hep karşı çıktım. Burada kim kazanırsan kazansın, bizim için fark etmez, kazanan insan 2-3 puanla kazansın ki sürekli hesap verebileceği bir muhasebe içerisine girsin. Sanki Malatya’da ben böyle bir seçim atmosferi görüyorum. İlhan Geçit programımıza gelecekti, gelmedi, hasta olduğu söylendi. Geçmiş olsun diyoruz ama Bakış Açısı programına çıkmama gibi bir niyetinin olduğunu da biliyorum Bakış Açısı programı ve BUSABAH Medya grubunun objektif davranışlarından dolayı. Objektif davrandığımız zaman İlhan Geçit’in eleştirilecek çok yönü var. Ben bilerek gelmediğini düşünüyorum. Çünkü birçok kendisine yakın, tanıdığımız insanların busabahmalatya.com ve BUSABAH gazetesinde çıkan haberlerden rahatsızlık duyduğunu yanındaki insanlar söylüyordu. Eğitimli bir insanın objektif ve tarafsız haberlerden rahatsızlık duymaması gerekiyor. Ben kazanayım derdinler. Rakibim yüzde 30 oy alsın, ben yüzde 30,5 oy alayım ama ben kazandım derdindeler. Onu başarı olarak görüyorlar. Biz herkese objektif bir şekilde başarılar dilerken, siyasilerde başta olmak üzere herkes şunu çok iyi biliyor, BUSABAH Medya, her zaman halkın, Malatya’nın yanında. Doğru yaptıklarında takdir edeceğiz, yanlış yaptıklarında eleştireceğiz. Programa gelmemesini ben sorulacak sorulardan korkup çekindiğini, cevap veremeyeceğini bildiği için gelmediğini düşünüyorum”

dedi.

“YENİDEN REFAH’A GEÇTİĞİNİ GÖZLEMLİYORUM”

Seçim sonuçları açıklandığında kim kazanırsa kazansın şaşırmayacağını söyleyen Mehmet Aydın,

“Yarın 31 Mart'tan sonra kim çıkarsa şaşırmam. Ben muhafazakar bir ailenin çocuğuyum. Bizim ailede Tayyip Erdoğan'ın mitinglerine koşarak giden insanlar vardı. Ama bugün çok tepkililer. Onların en azından Yeniden Refah’a geçişini gördüm. 2002 öncesi biz sahadaydık. Hikmet Tanrıverdi adaydı, Doğru Yol partisinde. MHP vardı. AK Parti’yi kimse konuşmuyordu. Türkiye'de yüzde 5 diyorlardı. Malatya'da seçim oluyor kimse AK Parti'yi konuşmuyor. Sessiz çoğunluk AK Parti’ye yüzde 34 verdi. Bu çarşıdaki belli metrekaredekiler baktığımız zaman aslında yanılıyoruz. Aslında oyu belli eden Yeşilyurt’un köyleri, Hanımınçiftliği, Battalgazi vesaire. Ben köylerdeki sessiz çoğunluğun, AK Parti’yi omzunda taşıyan, o emeklilerin, o ev kadınlarının özellikle muhafazakar kesimin Yeniden Refah’a geçtiğini gözlemliyorum”

ifadelerine yer verdi.

“LİYAKAT SAHİBİ KİMSEYİ ATAMAYACAKLAR”

Belediyelerdeki kadrolara liyakat sahibi insanların atanmadığını belirten Aydın,

“Yeşilyurt İŞGEM'in 1,5 milyar yani 2 milyar arası borcu var diyorlar, iflas etti. Bir şirketin çeki yazıldığı zaman bitmiştir ve sıralı seçim sonucu çekler yazmışlar. 1,5-2 milyon. Sadece İŞGEM’in, Yeşilyurt Belediyesi’nden bahsetmiyorlar. Bir önceki yine AK Parti belediye başkanıydı ve orada isimlerin değişmesinin hiçbir anlamı yok. Çok büyük bir değişim yapamazlar. Selahattin Gürkan gelmeden önce hesap soracağım dedi. Sorabildi mi? Hesap soracağını söyledi. Ama hesap soramadı. ‘Ben belediyenin yerinde kirasını vermeyen boş yere adam bırakmayacağım’ dedi. Bütün konaklarda belli cemaat ve tarikatlar oturuyor ve deprem günü de bunlar kapısını açıp hepsini sağlamdı. Bir çorba vermediler millete. Ne yapabildi Selahattin Gürkan? Birini çıkarabildi mi, başaramadı. İşe alırken Sami Er’e üstten şunları işe alacaksın, şunları yapacaksın dediği zaman, ben yapmam diyemez. Büyükşehir’e Sami Er’i aday gösterdiler, TOKİ Başkan Yardımcılığı yapmış, mühendis olabilir dedik. Şimdi bakıyorsun Yeşilyurt’a kimin gelmesi lazım. Onu tamamlayacak insanlar, birbirini anlayacak. Başka mühendisler, şehir planlayıcıları onların olması lazım veya bir mimarın. Yani İlhan Geçit olmasaydı bir mimar gelseydi şunu diyebilirlerdi diğer adaylara biz buraya bir mimar koyduk. İşte Battalgazi'ye şehir planlamacısı koyduk, birbirini tamamlasınlar denilse anlaşılabilir. İlhan Geçit’in tıptaki hocalığına, başarısına hiç kimsenin sözü yok. Ama siyasete girdiğin zaman sen 5 ay önce emekliliğini veriyorsun. Gidiyorsun İstanbul'da başka hastaneyle anlaşıyorsun. Evini taşıyorsun. Birden gelip belediye başkanlığına aday oluyoruz. Sen Malatya'yı kafanda bitirmişsin. Hizmet yapacaksan hoca olarak yap. Bizim doktorlara ihtiyacımız var. Ama bırakıp gidiyorsun sonra geliyorsun ben adayım, Yeşilyurt’a hizmet edeceğiz. Eğer hocam Malatya’ya o kadar aşıksan, hizmet edeceksen, bırakıp gitmeyecektin. Biz bırakıp gitmedik. Yarın göreceğiz, liyakat sahibi kimseyi atamayacaklar, hep gördük bunu. Toplum adalet istiyor. İnsanca yaşamak istiyor. Niye benim yaşlım saatlerce niye ucuza et kuyruğuna girsin? Malatya Büyükşehir Belediyesi 4 bin kişi üzerinden yürüyor. Gerisi çalışmıyor. Pasta uzmanını, MASKİ’ye almışlar. Aşçılık mezununu MASKİ’ye almışlar. Şimdi konuşuyorlar da birinin, diğerinden farkı yok. Yeşilyurt Belediyespor’un başkanı Mehmet Çınar’ın öz yeğeniydi. Battalgazi’de ne kadar akrabalar alındı, biliyoruz”

söyleminde bulundu.