27 Mar 2024 - 14:00 - Gündem

Rezerv alan içerisindeki sağlam yapılara ne olacak?

Malatya AK Parti Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Malatya AK Parti İl Başkanı Namık Gören depremlerin ardından yıkılan ve yapımına başlanan Malatya Çarşı Merkezinde incelemelerde bulundular. Burada konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er rezerv alanlarındaki sağlam konutlarla ilgili de açıklamalarda bulundu.