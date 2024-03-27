Rezerv alan içerisindeki sağlam yapılara ne olacak?

Rezerv alanlarındaki sağlam konutlarla ilgili açıklamalarda bulunan Sami Er buradaki yapıların performans analizinin yapılacağını ve sağlam yapıların yıkılmayacağını söyledi.
PERFORMANS ANALİZİ YAPILACAK
Rezerv alanlardaki binalardan karot örneği alınacağını ve performans analizi yapılacağını bildiren AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er,
“Rezerv alanlarında yapılacak şey performans analizi. Bu binalar deprem gördü ve depremde dayak yedi, hasar aldı. Dolayısıyla rezerv alan içindeki binalardan karot örneği alınacak. Bu binaların röntgeni çekilecek. Laboratuvarlarda analizleri yapılacak. Bu analizler sonucu performans analizinde herhangi bir problem yoksa ve iyi çıkarsa elbette ki yıkılmayacak. Performans analizi kötü çıkarsa elbette yıkılır. İnsanlarımızı enkazla baş başa bırakacak değiliz”
şeklinde konuştu.
“DEVLET VATANDAŞIN MALINA ÇÖKMEZ”
Rezerv alanlar hakkında bazı spekülasyonların olduğunu belirten Er,
“Bazı arkadaşlar, belediyeciliği bilmeyen arkadaşlar, kentsel dönüşüm nedir haberi olmayan arkadaşlar rezerv alanlarını halkın gözünde küçük düşürmek, istismar etmek için akıllara zarar açıklamalarda bulunuyorlar. ‘Devlet buradan rant sağlayacak, buraları alacak’ diyorlar. Vatandaşımız şunu iyi bilsin, biz bunun garantörüyüz. Malatya halkı bize güvensin. Devlet vatandaşın malına çökmez. Devlet vatandaşın malının garantörüdür. Yasalarla da güvence altına alınmıştır. En büyük garantörü biziz. Vatandaşlar bizi belediye başkanı olarak seçerse biz buraların şehremini olacağız. Vatandaşların güveneceği yegane insan biz olacağız. Dolayısıyla vatandaşımız rahat olsun, kimse kimsenin malına çökmez. Spekülasyonlara kulak kabartmayın. Malatya’yı şu anda da gördüğünüz gibi ayağa kaldıracağız”
dedi.
“ÇARŞI MERKEZİ İŞİNİN SAHİBİ SAMİ ER OLACAK”
Seçimler sonucunda Sami Er’in seçilmesi halinde Malatya Çarşı Merkezin de sorumlusu olacağını söyleyen Malatya AK Parti Milletvekili Abdurrahman Babacan ise,
“Bunu bütün Malatyalıların bilmesini isterim. Cumhurbaşkanımıza arz ettim, onlar da uygun gördüler. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki Bey ile de tam bir mutabakat içerisindeyiz. Malatyalılar şunu soruyor; ‘Çarşı Merkezinin sahibi kim?’ 1 Nisan’dan itibaren vatandaşlar Sami Bey’i başkan olarak seçerlerse, teveccüh gösterirlerse çarşı merkezi işinin sahibi Sami Er olacak. Bizim uzmanlığımız dışında onun bu konuda bilgisi daha fazla, mühendislik bilgisi var. Bu işlere yıllarını vermiş, şehir planlamasını iyi biliyor. Bu işler de emin ellerde olacak”
açıklamalarında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.