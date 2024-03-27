31 Mart 2024’te seçim günü hava nasıl olacak?

Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerde hava durumunun az bulutlu, açık ve öğleden sonra parçalı bulutlu olması bekleniyor.
31 Mart 2024’te Batı ve kuzeybatı kesimlerde parçalı çok bulutlu hava beklenirken, Marmara, Kuzey İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de ise sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise havanın parçalı az bulutlu olması bekleniyor.
Ayrıca, hava sıcaklığının yarından itibaren 6 ile 10 derece arası artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Ancak, özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ riskinin yüksek olduğu uyarısı da yapıldı.
31 MART 2024’TE SEÇİM GÜNÜ MALATYA’DA HAVA NASIL OLACAK?
31 Mart Pazar günü Malatya’da hava parçalı bulutlu olacak. Hava durum tahmini şu şekilde…
Hava durumu: Parçalı bulutlu
En düşük sıcaklık: 9°C
En yüksek sıcaklık: 22°C
Nem oranı: yüzde 26
Rüzgar hızı: 57 km/s
Güneşin doğuş saati: 07:00
Güneşin batış saati: 19:00
Düşük sıcaklık hissi: -2°C
Yüksek sıcaklık hissi: 21,6°C
Ortalama sıcaklık: 16,5°C
Bu tahminlere dayanarak, 31 Mart Pazar günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık 9 ile 22 derece arasında değişecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.