- Gündem

31 Mart 2024’te seçim günü hava nasıl olacak?

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 31 Mart Pazar günü, yani yerel seçim gününde hava durumunu değerlendirdi. Seçim gününde Türkiye genelinde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. İç kesimlerde öğlen ve öğleden sonra mevsim normallerinin üzerine çıkarak gündüz ısınmasına bağlı olarak mevzi sağanak yağışlar görülebilecek ancak genel olarak hava parçalı az bulutlu olacak.

31 Mart 2024’te seçim günü hava nasıl olacak mask
31 Mart 2024’te seçim günü hava nasıl olacak
31 Mart 2024’te seçim günü hava nasıl olacak
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerde hava durumunun az bulutlu, açık ve öğleden sonra parçalı bulutlu olması bekleniyor.

31 Mart 2024’te Batı ve kuzeybatı kesimlerde parçalı çok bulutlu hava beklenirken, Marmara, Kuzey İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de ise sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise havanın parçalı az bulutlu olması bekleniyor.

31 Mart 2024’te seçim günü hava nasıl olacak?

Ayrıca, hava sıcaklığının yarından itibaren 6 ile 10 derece arası artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Ancak, özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ riskinin yüksek olduğu uyarısı da yapıldı.

31 Mart 2024’te seçim günü hava nasıl olacak?

31 MART 2024’TE SEÇİM GÜNÜ MALATYA’DA HAVA NASIL OLACAK?

31 Mart Pazar günü Malatya’da hava parçalı bulutlu olacak.  Hava durum tahmini şu şekilde…

Hava durumu: Parçalı bulutlu

En düşük sıcaklık: 9°C

En yüksek sıcaklık: 22°C

Nem oranı: yüzde 26

Rüzgar hızı: 57 km/s

Güneşin doğuş saati: 07:00

Güneşin batış saati: 19:00

Düşük sıcaklık hissi: -2°C

Yüksek sıcaklık hissi: 21,6°C

Ortalama sıcaklık: 16,5°C

31 Mart 2024’te seçim günü hava nasıl olacak?

Bu tahminlere dayanarak, 31 Mart Pazar günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık 9 ile 22 derece arasında değişecek.

 

# Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika, malatya haber, son dakika malatya haberleri, son dakika malatya, malatya, malatya merkez, malatya son dakika, seçim, 31 mart hava durumu, türkiye geneli hava durumu

27 Mar 2024 - 13:28 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL