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Emeklilere, bankalardan altyapı sorunu darbesi

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Kamu bankasında yaşanan altyapı sorunu nedeniyle emekliler, promosyon başvurusunda problemler yaşıyor.

Emeklilere, bankalardan altyapı sorunu darbesi mask
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Kamu bankasında yaşanan altyapı sorunu nedeniyle emekliler, promosyon başvurusunda problemler yaşıyor.

Emeklilere, bankalardan altyapı sorunu darbesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kamu bankaları için yeni emekli promosyon rakamlarını açıklamasının ardından emekliler, kamu bankalarına başvurmaya başladı. Ancak emeklilerin, promosyon başvurusunda bankaların altyapı sorunuyla karşılaştığı görüldü. Kamu bankasının web sitesinde mobil şubeden emekli maaşının taşınabildiğini belirtilirken, mobil şubeye girildiğinde ise gerçek şubeye başvurulması gerektiği söyleniyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 Mar 2024 - 12:34 - Gündem

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