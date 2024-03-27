Son dakika! O ilde korkutan deprem!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde saat 10.21'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Bursa ve çevre illerde hissedilirken AFAD, depremin şiddetini 3.1 olarak açıkladı. Merkez üssünü Osmangazi olarak bildirilen deprem yerin 10.76 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Diğer yandan Kandilli Rasathanesi 3,5 şiddetinde, 6,5 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünü Osmangazi İlçesi Ahmetbey Mahallesi olarak açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı