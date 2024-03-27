Malatya’da kriz üstüne kriz! Ne alan memnun ne de satan!

Ekonomik kriz her alanda kendini iyiden iyiye hissettirirken, semt pazarların yanına da yaklaşılamıyor. Fiyatların cep yaktığı pazarda müşteriler fiyatlara isyan ederken, pazarcılar da yüksek fiyat nedeniyle satış yapamadıklarından şikayetçi oldular. Depremlerle birlikte düzenlerinin altüst olduğunu belirten ve bir de yüksek fiyat nedeniyle satış yapamama depremi yaşadıklarını ifade eden pazarcı esnafları BUSABAH Medya’ya konuşarak pazardaki son durumla ilgili önemli bilgiler verdiler.

Şu anda biberin çok pahalı olduğunu dile getiren Pazarcı Bayram Güneş, biber fiyatının her geçen gün daha da yükseldiğine dikkat çekti.

Her şeyin çok pahalı olduğunu belirten Güneş,

“Allah'ın her günü bibere 3 TL, 5 TL zam geliyor. Her şey pahalı. Artık Malatyalılar mı etkileniyor Malatya komisyoncuları mı onu bilmiyoruz. Halkımız almakta zorlanıyor. Biberi sattığımız fiyat 60-65 TL ve yine aldığımız fiyatlara tekrar böyle satıyoruz. En çok fiyat artışı biberde yaşandı. Müşteriden tepki alıyoruz. 2 küçük poşet bir şey alıyor. 250-300 TL para veriyorlar. Biz satıcı olarak da memnun değiliz. Alıcı olarak da memnun değiliz. Biberi 50 TL’ye aldığında mecbur 5 TL kar koyuyorsun. Bu 50 TL’ye alınmış biber alınmış 55 TL’ye satılıyor. Bunun poşeti, işçiliği, mazotu halden buraya gelişi para kazanmıyor. Satarken de para kazanmıyor. Geliş fiyatının altında veriyoruz.”

şeklinde konuştu.

“BİBER, PATLICAN PAHALI”

Havalar ısındığı zaman sebze fiyatlarında düşüş yaşandığını ifade eden Pazarcı Ömer Özdoğan da,

“Ben 50 yıldır pazarcılık yapıyorum. Havalar ısınınca fiyatlar düşüşe geçiyor. Geçen hafta Ramazan'ın ilk günleri. Biraz yükseldi fiyatlar ama şu anda düşüyor. Biber, patlıcan pahalı. Salatalık ne 45-50 TL’ye satılıyordu. Şu an 25-30 TL’ye satılıyor. Müşterilerimiz genelde tepki gösteriyor. Maliyetler pahalı. Şimdi üretim sera olduğu için yazın tarla ürünleri geldiği zaman bunlar ucuzlar. Şimdi üretim artınca ucuzlar. Bu fiyatlar şu anda normal yani. Kabağın kilosu 15 TL, Salatalık 25 TL, Domates 30 TL, Biberler 40-45 TL olarak satılıyor. Yazın bütün sebzelerde düşüş olur. Kışın bu ürünlerin fiyatı yükselir. Domates, biber, salatalık, kabak, patlıcan, fasulye bunlar düşer. Şu anda bu fiyatlar normal”

söylemlerinde bulundu.

“YAZIN UCUZ OLUYOR”

Fiyat artışlarının arz ve talebe bağlı olduğunu söyleyen Pazarcı Yusuf Özdemir de,

“Sebze fiyatlarından yaşanan artıştan en az müşteri kadar memnun olmadığını belirterek, “Çocukluktan beri sebzeciyim. Salatalık ve biberin fiyatı yüksek. Biber 55 TL, patlıcan 50 TL, salatalık 45 TL olan var. Kabak 20 TL’ye satılıyor. Turfandaya geçtiğinden beri yüksek. Yani yazın ucuz oluyor da. Yerli mal ve üretim çok olduğunda. Turfandaya geçtiğinden beri yüksek ramazandan önce de bu fiyatlardı. Ramazanlıkta değişen bir şey yok, fiyatlar aynı. Yaz ayı geldiğinde Malatya'nın kendi üretimi çıkıyor. Ondan sonra Adana'da, Hatay'da, Mersin'de tarlalar daha çok sera gittiği zaman açık tarla var o zaman üretim bollaştıkça fiyatlar düşer. Bu arz talep meselesi”

diye konuştu.

“ŞU ANDA FİYATLAR DÜŞMEZ”

“40 yıldır bu mesleği yapmaktayım” pazarcı Cumali Uygun da şunları kaydetti:

“Sebzelerde fiyatlar yüksek. Daha düşmedi. Tarla işleri başlayınca düşmesini bekliyoruz. Şu anda fiyatlar mesela biber 60-70 TL, domates 40-45 TL’ye var. Fiyatların düşmesi için de tarlaya geçmesi şart yani. Şu anda düşmesi zor yani. O bizi aşıyor artık. Müşteriden tepki almak şöyle vatandaş da alıştı artık. Hani bu pahalılığa alıştı. Elbette vatandaşların alamaması insanı üzüyor. Satışlarımız otomatik olarak düşüyor. Bundan psikolojik olarak rahatsız oluyoruz. Vatandaş eskiden iki kilo, üç kilo domates falan rahat alırken şimdi iki tane üç tane alınca insan sıkıntı yaşıyor. Bu bizi de üzüyor.”