Konteynerdeki esnaflar ayakta kalmak için direniyor

Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi’nde bulunan Evliyaoğlu iş merkezi 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin 9’uncu saniyesinde yıkıldı. İş merkezinde yaklaşık 40 yıldır berberlik yapan Coşkun Alataş’ın iş yeri de yıkımdan nasibini alırken, bir süre çadırda mesleğini sürdürmeye çalışan Alataş şimdilerde kendi imkânlarıyla oluşturduğu konteynerde ekmek mücadelesi veriyor.

Depremleri Malatya’da yaşayan müşteri Ali Acil depremlerde kendilerinin de iş yerinin yıkıldığını belirterek, ayağa kalkmak için mücadele ettiklerini söyledi.

“ŞEHRİMİZDE YARALARIMIZ SARILIYOR”

Çıraklık, kafalık ve ustalık yıllarının geçtiği iş merkezinin yıkılmasının ardından zor günler yaşadıklarını aktaran berber Coşkun Alataş, “40 yıldır berberlik yapıyorum, 6 Şubat depremlerinde Evliyaoğlu iş merkezinin yıkılmasıyla iş yerimizi kaybettik. Bunun yanı sıra evimiz yıkıldı. Daha sonra kent dışına çıkış yaptık bir süre sonra ise şehrimize tekrar dönüş yaptık. ‘Ne yapabiliriz?’ derken birkaç ay çadırda çalışarak müşterilerimizi toparlama gayretinde olduk. Çadırdaki çalışmalarımızın ardından kendi imkânlarımızla oluşturduğumuz konteynerde hizmet vermeye başladık. Şehrimizde yaralarımız sarılıyor, kent dışına çıkan arkadaşlarımız da dönüş yaparsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Çok şükür ekmeğimiz çıkıyor” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı