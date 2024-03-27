- Yaşam

Konteynerdeki esnaflar ayakta kalmak için direniyor

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Malatya’da, 6 Şubat depremlerinde iş yeri yıkılan 40 yıllık berber Coşkun Alataş, konteynerde mesleğini sürdürürken gelecek için umutlu olduğunu söyledi. 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerden etkilenen Malatya’da birçok zanaat ustasının iş yeri ile evleri de hasar gördü. Depremler sonrası çok sayıda usta başka şehirlere taşınırken geride kalanlar ise ayakta kalmak için direniyor.

Konteynerdeki esnaflar ayakta kalmak için direniyor mask
Konteynerdeki esnaflar ayakta kalmak için direniyor
Konteynerdeki esnaflar ayakta kalmak için direniyor
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Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi’nde bulunan Evliyaoğlu iş merkezi 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin 9’uncu saniyesinde yıkıldı. İş merkezinde yaklaşık 40 yıldır berberlik yapan Coşkun Alataş’ın iş yeri de yıkımdan nasibini alırken, bir süre çadırda mesleğini sürdürmeye çalışan Alataş şimdilerde kendi imkânlarıyla oluşturduğu konteynerde ekmek mücadelesi veriyor.

Konteynerdeki esnaflar ayakta kalmak için direniyor

Depremleri Malatya’da yaşayan müşteri Ali Acil depremlerde kendilerinin de iş yerinin yıkıldığını belirterek, ayağa kalkmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Konteynerdeki esnaflar ayakta kalmak için direniyor

“ŞEHRİMİZDE YARALARIMIZ SARILIYOR”

Çıraklık, kafalık ve ustalık yıllarının geçtiği iş merkezinin yıkılmasının ardından zor günler yaşadıklarını aktaran berber Coşkun Alataş, “40 yıldır berberlik yapıyorum, 6 Şubat depremlerinde Evliyaoğlu iş merkezinin yıkılmasıyla iş yerimizi kaybettik. Bunun yanı sıra evimiz yıkıldı. Daha sonra kent dışına çıkış yaptık bir süre sonra ise şehrimize tekrar dönüş yaptık. ‘Ne yapabiliriz?’ derken birkaç ay çadırda çalışarak müşterilerimizi toparlama gayretinde olduk. Çadırdaki çalışmalarımızın ardından kendi imkânlarımızla oluşturduğumuz konteynerde hizmet vermeye başladık. Şehrimizde yaralarımız sarılıyor, kent dışına çıkan arkadaşlarımız da dönüş yaparsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Çok şükür ekmeğimiz çıkıyor” diye konuştu.

Konteynerdeki esnaflar ayakta kalmak için direniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 Mar 2024 - 11:40 Malatya- Yaşam

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