- Asayiş

Emniyetten kaçakçılara darbe

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Malatya’da, 30 bin sahte bandrollü makaron ile 9 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayda 2 şahıs hakkında işlem yapıldı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Emniyetten kaçakçılara darbe mask
Emniyetten kaçakçılara darbe
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Malatya’da, 30 bin sahte bandrollü makaron ile 9 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayda 2 şahıs hakkında işlem yapıldı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Emniyetten kaçakçılara darbe

A.U.’nun iş yerinde yapılan aramalarda 30 bin adet sahte bandrollü makaron, Ö.G.’nin üst ve eşyalarında yapılan aramalarda ise 18 adet 0.5 litrelik pet şişeler halinde toplam 9 litre el yapımı alkollü içecek ele geçirildi. Olaylarda her iki şahsa da 5607 SKM’den işlem yapıldı.

Emniyetten kaçakçılara darbe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 Mar 2024 - 11:38 Malatya- Asayiş

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