Emniyetten kaçakçılara darbe

Malatya’da, 30 bin sahte bandrollü makaron ile 9 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayda 2 şahıs hakkında işlem yapıldı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
A.U.’nun iş yerinde yapılan aramalarda 30 bin adet sahte bandrollü makaron, Ö.G.’nin üst ve eşyalarında yapılan aramalarda ise 18 adet 0.5 litrelik pet şişeler halinde toplam 9 litre el yapımı alkollü içecek ele geçirildi. Olaylarda her iki şahsa da 5607 SKM’den işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.