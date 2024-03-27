Güneş kolektörlerinin kullanım alanları arttı

Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli açısından oldukça zengin bir ülke. Günlük ortalama 7.5 saat güneşlenme süresine sahip olan Türkiye'nin, yılda ortalama 2 bin 640 saat güneş ışığı aldığı ve yaklaşık 380 milyar kilowatt/saat güneş enerjisi potansiyeli olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlara bu rakamların, Türkiye'nin toplam enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirtiyor. Son yıllarda dünyadaki en uygun enerji kaynaklarından biri olduğunu ispat edilen güneş enerjisi, herkesin evlerde kullanabileceği basit yapılar haline dönüşmeye başladı. Teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişen güneş kolektörlerinin, evlerden tarlalara kadar farklı alanlarda kullanımında da artış söz konusu.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE KESİNTİSİZ SICAK SU İMKANI

Birçok ülkeden daha fazla güneş enerjisinden enerji üretme potansiyeli olan Türkiye’nin bulunduğu konum itibarıyla oldukça avantajlı olduğunu belirten Baymak Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Canlı, başta Akdeniz ve Ege olmak üzere yıl boyu güneş alan sahil şeridine sahip bölgelerde, sıcak su temin ederken ciddi oranda enerji tasarrufunun sağlandığı güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin tüketicilerin ilk tercihi olduğunu belirtti.

Baymak’ın yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan iklimlendirme ürün ve çözümleri ile Türkiye’nin enerji dönüşümünün öncüleri arasında yer aldığının altını çizen Canlı, yüksek verimliliğe sahip güneş kolektörü paket sistemleri ile hem sürdürülebilirliğe hem de tüketicilerin tasarruf etmelerine katkı sağladıklarını vurguladı.

Canlı, güneş kolektörleri hakkında şu bilgileri verdi: “Şirketimizin güneş enerjisi depo ve montaj şaseleri ile konforlu sıcak suya kolay ve pratik bir şekilde ulaşılabilirken, çatılardaki görüntü kirliliği de son buluyor. Kolay kurulumu ve kullanımı yanı sıra; farklı iklim koşullarına karşı dayanıklı olan Baymak güneş kolektörü paket sistemleri, bulunduğu bölgeye göre 12 aya kadar güneş enerjisi kullanarak hijyenik sıcak su sağlıyor. Ayrıca, Baymak güneş kolektörünün özel iç yüzeye sahip depoları, zararlı bakteri oluşumunun da önüne geçiyor.”

YÜZDE 50’YE VARAN TASARRUF SAĞLIYOR

Canlı, sözlerini şöyle tamamladı: “Hijyenik su sağlamanın yanı sıra Baymak güneş kolektörleri dayanıklılık ve kalitesiyle öne çıkarken kurulumu da kolay. Çatı veya bahçe gibi açık alanlara yerleştirilerek mekânların sıcak su ihtiyacını karşılayan güneş kolektörleri, elektrik veya doğal gaz gibi geleneksel enerji kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Yapılan araştırmalar, güneş kolektörlerinin yılda ortalama yüzde 20-50 arasında enerji tasarrufu sağladığını ortaya koydu. Ancak kullanılan cihazın özelliklerine, kurulum ve bakımına, kullanıldığı yere ve iklim koşullarına bağlı olarak bu oranlar değişebiliyor. Ticari binalarda kullanılan daha büyük güneş kolektörleri ise daha yüksek enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Baymak güneş kolektörleri ayrıca, depoda bekleyen suyun zararlı olabilecek etkinlerinin önüne geçen, paslanmayan özel yapısı ile hijyenik/sağlıklı kullanım suyu sağlıyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı