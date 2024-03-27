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Tunceli’nin Pülümür ve Mazgirt ilçeleri dikkat!

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FEDAŞ tarafından Tunceli’de de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Tunceli’nin Pülümür ve Mazgirt ilçeleri dikkat! mask
Tunceli’nin Pülümür ve Mazgirt ilçeleri dikkat!
Tunceli’nin Pülümür ve Mazgirt ilçeleri dikkat!
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FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Tunceli’de:

“Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Senek Köyü, Başkalecik Köyü, Kırkmeşe Köyü, Dereköy Köyü, Doğanpınar Köyü, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü bölgelerine,

Tunceli’nin Pülümür ve Mazgirt ilçeleri dikkat!

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Doğanpınar Köyü Mutu Mezra bölgelerine,

Tunceli’nin Pülümür ve Mazgirt ilçeleri dikkat!

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Salkımözü Köyü, Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü bölgelerine,

Tunceli’nin Pülümür ve Mazgirt ilçeleri dikkat!

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Senek Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Başkalecik Köyü bölgelerine,

Tunceli’nin Pülümür ve Mazgirt ilçeleri dikkat!

Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Mazgirt ilçesine bağlı Dallıbel Köyü Kale Mezra, Öreniçi Köyü, Otlukaya Köyü, Doğanlı Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Tunceli’nin Pülümür ve Mazgirt ilçeleri dikkat!

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27 Mar 2024 - 11:00 Tunceli- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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