27 Mar 2024 - 11:00 - Gündem

Tunceli’nin Pülümür ve Mazgirt ilçeleri dikkat!

FEDAŞ tarafından Tunceli’de de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.