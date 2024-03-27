Bingöl’de Genç Merkez Solhan ve Karlıova etkilenecek

FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Bingöl’de:
“Yarın 09.30 ila 16.00 saatleri arasında Genç bölgesine bağlı Dilektaşı Köyü Merkez Mevkii, Şehitköy Köyü Direkli Mezra, Dilektaşı Köyü Bindallı Mezra, Dilektaşı Köyü Güngörmez Mezra, Koçsırtı Köyü Özyurt, Koçsırtı Köyü Merkez Mevkii, Koçsırtı Köyü Otluca Mevkii, Doğanevler Köyü, Yenisu Köyü, Binekli Köyü Merkez Mevkii, Elmagünü Köyü Aydıncık Mezra bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 16.00 saatleri arasında Genç bölgesine bağlı Elmagünü Köyü Merkez Mevkii, Sarmakaya Köyü Merkez Mevkii, Pınaraltı Köyü Merkez Mevkii, Sarmakaya Köyü Boylu Mezra, Sarmakaya Köyü Oruçlu Mezra, Elmagünü Köyü Işıklı Mezra, Dilektaşı Köyü Yeşilyurt Mezra, Koçsırtı Köyü Gözlüce Mevkii bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Çeltiksuyu Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Solhan bölgesine bağlı Kale Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Arslanbeyli Köyü, Doğuyeli Köyü, İnandık Köyü, Yenibaşak Köyü Orta Mevkii, Asmakaya Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Karlıova bölgesine bağlı Kantarkaya Köyü, Tuzluca Köyü, Yoncalık Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.