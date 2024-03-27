27 Mar 2024 - 10:57 - Gündem

Bingöl’de Genç Merkez Solhan ve Karlıova etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Bingöl’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bingöl’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…