Maraş’ta 3 Adıyaman’da merkez bölgesi etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:
“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı Kaledibi, Çakıroğlu, Eşekci, Yoğunoluk, Elmacık Yaylaları bölgelerine,
Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Kumarlı Mahallesi’ne,
Yarın 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Baydemirli Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Kumarlı Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Adıyaman’da:
“Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Siteler Mahallesi 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2101, 2102, 2104, 533 523, 521, 520, 519, 516 nolu sokaklar ile Haydar Efendi Caddesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi bölgelerine,
29 Mart 2024 Cuma günü 12.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hasankendi köyü mevkii Gölbaşı yolu üzeri Kipaş Beton, Limak Beton ve tekstil firmalarına” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.