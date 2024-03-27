28 Mart 2024 Tekirdağ elektrik kesintisi listesi! Muratlı’da saatler sürecek kesinti uyarısı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

28 MART TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Yukarısevindikli

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.03.2024 Perşembe Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.03.2024 Perşembe Saati: 15:30

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Aşağısevindikli

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.03.2024 Perşembe Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.03.2024 Perşembe Saati: 10:30

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Yukarısevindikli

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.03.2024 Perşembe Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.03.2024 Perşembe Saati: 10:30