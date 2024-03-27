- Gündem

28 Mart 2024 Edirne elektrik kesintisi listesi! Saatler sürecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

28 Mart 2024 Edirne elektrik kesintisi listesi! Saatler sürecek mask
28 Mart 2024 Edirne elektrik kesintisi listesi! Saatler sürecek
28 Mart 2024 Edirne elektrik kesintisi listesi! Saatler sürecek
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

28 Mart 2024 Edirne elektrik kesintisi listesi! Saatler sürecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’ni bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

28 MART EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Merkez-Aşağı Zaferiye

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.03.2024 Perşembe Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.03.2024 Perşembe Saati: 12:30

28 Mart 2024 Edirne elektrik kesintisi listesi! Saatler sürecek

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Merkez-Yukarı Zaferiye

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.03.2024 Perşembe Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.03.2024 Perşembe Saati: 12:30

28 Mart 2024 Edirne elektrik kesintisi listesi! Saatler sürecek

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.03.2024 Perşembe Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.03.2024 Perşembe Saati: 15:00

28 Mart 2024 Edirne elektrik kesintisi listesi! Saatler sürecek

# Elektrik kesintisi, edirne elektrik kesintisi, son dakika, son dakika edirne, son dakika elektrik kesintisi

27 Mar 2024 - 10:43 Edirne- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL