28 Mart 2024 Edirne elektrik kesintisi listesi! Saatler sürecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’ni bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

28 MART EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Merkez-Aşağı Zaferiye

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.03.2024 Perşembe Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.03.2024 Perşembe Saati: 12:30

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Merkez-Yukarı Zaferiye

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.03.2024 Perşembe Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.03.2024 Perşembe Saati: 12:30

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.03.2024 Perşembe Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.03.2024 Perşembe Saati: 15:00