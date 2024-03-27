Dikkat! Niğde’de Bor Çiftlik Merkez ve Ulukışla etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Yenigöçmen Mahallesi’ne,
Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi, Cami Mahallesi, Çayır Mahallesi, Tepe Mahallesi, Sıra Söğütler Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi, Bektik Mahallesi, Türkmen Yurdu Mahallesi, Kızılca Köyü, Azizler Mevkii bölgelerine,
Yarın 10.20 ila 15.20 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi, Türkmen Yurdu Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Çiftçi Mahallesi, Kitreli Köyü, Çarşı Mevkii, Kitreli Köyü, Ulucami Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı İlhanlı Mahallesi’ne,
Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Değirmenli Beldesi; Aşağı Mahallesi’ne,
Yarın 12.30 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı İlhanlı Mahallesi, Nar Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü, Küme1, Küme2, Çiftehan Köyü, Evren Mevkii, Gümüşköy Köyü, Küme1, Hasangazi Köyü; Küme1, Küme2, Küme3, Hüsniye Köyü, Küme1 Mevkii, İlhanköy Köy, Ovacık Köyü, Küme2 Mevkii, Porsuk Köyü, Küme1 Mevkii, Tekneçukur Köyü; Küme1, Küme2 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.