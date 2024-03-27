Kayseri’de Yeşilhisar Melikgazi Kocasinan ve Talas etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Mahmudiye, Fatih, İçmece mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,

Yarın 09.15 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Karakimse, Düver mahallelerine,

Yarın 10.30 ila 14.30 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.