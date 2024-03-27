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Kayseri’de Yeşilhisar Melikgazi Kocasinan ve Talas etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri’de Yeşilhisar Melikgazi Kocasinan ve Talas etkilenecek! mask
Kayseri’de Yeşilhisar Melikgazi Kocasinan ve Talas etkilenecek!
Kayseri’de Yeşilhisar Melikgazi Kocasinan ve Talas etkilenecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri’de Yeşilhisar Melikgazi Kocasinan ve Talas etkilenecek!

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,

Kayseri’de Yeşilhisar Melikgazi Kocasinan ve Talas etkilenecek!

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Mahmudiye, Fatih, İçmece mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,

Kayseri’de Yeşilhisar Melikgazi Kocasinan ve Talas etkilenecek!

Yarın 09.15 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Karakimse, Düver mahallelerine,

Yarın 10.30 ila 14.30 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kayseri’de Yeşilhisar Melikgazi Kocasinan ve Talas etkilenecek!

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27 Mar 2024 - 10:30 Kayseri- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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