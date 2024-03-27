27 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 27 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 27 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
27 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Ahmet Eken Eczanesi
Akpınar Çevreyolu girişi, Halfettin Mahallesi, Şehit İ. Ahmet Sarıoğlu Sokak, No: 26/A
24 saat açık
Nezih Eczanesi
Sıtmapınarı Gözde Hastanesi Acil karşısı
24 saat açık
Emniyet Eczanesi
İl Emniyet Müdürlüğü karşısı, İnönü Mahallesi, İstasyon Caddesi, No:15/B
24 saat açık
Sağlam Eczanesi
Hasanbey Caddesi, Ekonomik Pazar ilerisi Adafı 2 Nolu A.S.M. karşısı
24 saat açık
Atalan Eczanesi
Benzinlik Caddesi, Petrol Ofisi devamı, Eskimalatya
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.