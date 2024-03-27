- Sağlık

27 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 27 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 27 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

27 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 27 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 27 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

27 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Ahmet Eken Eczanesi

Akpınar Çevreyolu girişi, Halfettin Mahallesi, Şehit İ. Ahmet Sarıoğlu Sokak, No: 26/A

24 saat açık

Nezih Eczanesi

Sıtmapınarı Gözde Hastanesi Acil karşısı

24 saat açık

Emniyet Eczanesi

İl Emniyet Müdürlüğü karşısı, İnönü Mahallesi, İstasyon Caddesi, No:15/B

24 saat açık

Sağlam Eczanesi

Hasanbey Caddesi, Ekonomik Pazar ilerisi Adafı 2 Nolu A.S.M. karşısı

24 saat açık

Atalan Eczanesi

Benzinlik Caddesi, Petrol Ofisi devamı, Eskimalatya

24 saat açık”

 

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27 Mar 2024 - 10:13 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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