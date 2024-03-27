Malatya’da tehlike çanları çalıyor! O kurumdan kritik uyarı geldi

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için şu uyarılara yer verdi:

“Zirai don uyarısı: Bölgemizin yüksek kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden dolayı başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Çığ tehlikesi uyarısı: Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu 12 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 13 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 12 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 11 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu 12 derece”