27 Mar 2024 - 09:56- Gündem G:

Malatya'da Darende Hekimhan Arapgir Battalgazi Yeşilyurt ve Akçadağ etkilenecek!

ABONE OL Google News Sayfamız

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya'da Darende Hekimhan Arapgir Battalgazi Yeşilyurt ve Akçadağ etkilenecek! mask
Malatya'da Darende Hekimhan Arapgir Battalgazi Yeşilyurt ve Akçadağ etkilenecek!
Malatya'da Darende Hekimhan Arapgir Battalgazi Yeşilyurt ve Akçadağ etkilenecek!
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,

Malatya'da Darende Hekimhan Arapgir Battalgazi Yeşilyurt ve Akçadağ etkilenecek!

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ağılyazı, Kavak, Göllüce, Karabacak, Nurkuyusu, Irmaklı, Akbaba, Ayvalı, Kaynarca, Aşağıselimli, Kızılhisar, İlisuluk, Hacılar Sıragöz, Bahçelievler, Temüklü, Hacolar mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Esenli, Aşağıörükçü, Yukarıörükçü, Eğin mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Bağyolu, Fatih, Bahçelievler mahallelerine,

Malatya'da Darende Hekimhan Arapgir Battalgazi Yeşilyurt ve Akçadağ etkilenecek!

Yarın 08.30 ila 09.30 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Pirali, Pacalı, Esikli, Ulaçlı, Deregezen, Kaynak, Taşdelen, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Bahçeli, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık, Eskiarapgir, Boğazlı, İçmece, Morhamam, Narmikan, Yamaç, Doydum, Meşeli mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Demirciler, Çakıllıpınar, Kepez mahallelerine,

Malatya'da Darende Hekimhan Arapgir Battalgazi Yeşilyurt ve Akçadağ etkilenecek!

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karakaşçiftliğiköyü, Göller, Karaköy, Yarımcahan mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak, Merkez Fatih, Samanlı, Şeyh Bayram mahallelerine,

Malatya'da Darende Hekimhan Arapgir Battalgazi Yeşilyurt ve Akçadağ etkilenecek!

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar, Hartut, Resuluşağı, Levent, Çobanuşağı, Kolköy, Kasımuşağı, Sakalıuzun, Eğin, Bağköy, Mezra, Küçükkürne, Kurtuşağı, Büyükköy, Kayadibi, Çatalbahçe, Güneşli, Demirciler, Çak

Malatya'da Darende Hekimhan Arapgir Battalgazi Yeşilyurt ve Akçadağ etkilenecek!
 
 

# Elektrik kesintisi, Malatya elektrik kesintisi, fedaş elektrik kesintisi, malatya fedaş elektrik kesintisi, son dakika elektrik kesintisi, malatya, malatya haber, son dakika malatya, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, malatya merkez

27 Mar 2024 - 09:56 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL