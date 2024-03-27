Malatya'da Darende Hekimhan Arapgir Battalgazi Yeşilyurt ve Akçadağ etkilenecek!

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ağılyazı, Kavak, Göllüce, Karabacak, Nurkuyusu, Irmaklı, Akbaba, Ayvalı, Kaynarca, Aşağıselimli, Kızılhisar, İlisuluk, Hacılar Sıragöz, Bahçelievler, Temüklü, Hacolar mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Esenli, Aşağıörükçü, Yukarıörükçü, Eğin mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Bağyolu, Fatih, Bahçelievler mahallelerine,
Yarın 08.30 ila 09.30 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Pirali, Pacalı, Esikli, Ulaçlı, Deregezen, Kaynak, Taşdelen, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Bahçeli, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık, Eskiarapgir, Boğazlı, İçmece, Morhamam, Narmikan, Yamaç, Doydum, Meşeli mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Demirciler, Çakıllıpınar, Kepez mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karakaşçiftliğiköyü, Göller, Karaköy, Yarımcahan mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak, Merkez Fatih, Samanlı, Şeyh Bayram mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar, Hartut, Resuluşağı, Levent, Çobanuşağı, Kolköy, Kasımuşağı, Sakalıuzun, Eğin, Bağköy, Mezra, Küçükkürne, Kurtuşağı, Büyükköy, Kayadibi, Çatalbahçe, Güneşli, Demirciler, Çak
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.