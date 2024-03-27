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Starlink uyduları, gökyüzünde görüntülendi

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SpaceX'in kurucusu Elon Musk tarafından geliştirilen Starlink uyduları, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde vatandaşlar tarafından gözlemlendi.

Starlink uyduları, gökyüzünde görüntülendi mask
Starlink uyduları, gökyüzünde görüntülendi
Starlink uyduları, gökyüzünde görüntülendi
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SpaceX'in kurucusu Elon Musk tarafından geliştirilen Starlink uyduları, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde vatandaşlar tarafından gözlemlendi.

Starlink uyduları, gökyüzünde görüntülendi

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilen Starlink uyduları, Adilcevaz semalarında tek sıra halinde geçerken, bölge sakinleri tarafından heyecanla izlendi.

Starlink uyduları, gökyüzünde görüntülendi

Cep telefonlarıyla çekilen görüntülerde, gökyüzünde ilerleyen uyduların dizilişi dikkat çekerken, bu manzara vatandaşlar arasında büyük bir merak uyandırdı. SpaceX'in teknolojik gelişmeleri ve uzay çalışmalarıyla ilgilenenler için bu tür gözlemler oldukça önemli bir deneyim sunuyor.

Starlink uyduları, gökyüzünde görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# SpaceX, Elon Musk, Starlink uyduları, Bitlis, Adilcevaz, Uzay taşımacılığı şirketi

27 Mar 2024 - 01:29 - Gündem

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