Starlink uyduları, gökyüzünde görüntülendi

SpaceX'in kurucusu Elon Musk tarafından geliştirilen Starlink uyduları, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde vatandaşlar tarafından gözlemlendi.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilen Starlink uyduları, Adilcevaz semalarında tek sıra halinde geçerken, bölge sakinleri tarafından heyecanla izlendi.

Cep telefonlarıyla çekilen görüntülerde, gökyüzünde ilerleyen uyduların dizilişi dikkat çekerken, bu manzara vatandaşlar arasında büyük bir merak uyandırdı. SpaceX'in teknolojik gelişmeleri ve uzay çalışmalarıyla ilgilenenler için bu tür gözlemler oldukça önemli bir deneyim sunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı