Yazın kış lastiğinin araçlara zararı nedir?

Türkiye genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari ve özel araçlarda kış lastiği uygulaması 1 Nisan günü itibariyle sona erecek. Ancak uzmanlar, yaz mevsiminde kış lastiğinin yakıt tüketimini artırdığını, sürüş güvenliğini düşürdüğünü ve birçok olumsuz durumun olabileceğini belirterek, bazı uyarılarda bulunuyor.

Türkiye genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması, 1 Aralık 2023'te başlamıştı. 5 aylık sürecin ardından zorunlu kış lastiğinin 1 Nisan tarihinden itibariyle ermesi bekleniyor.

İŞTE KIŞ LASTİĞİNİN YAZIN KULLANILMASININ SAKINCALARI

Oto lastik tamircileri kışın yaz lastiği, yazın da kış lastiği kullanmanın hem yakıtı artırdığını hem de ses yaptığını ifade ediyor.

Sıcak havada kullanılan kış lastikleri sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor. Ayrıca aracın performansı düşüyor ve CO2 salınımı artarak çevre kirliliğine yol açıyor. Kış lastikleri sıcak havada kullanıldığında aşırı ısınma sonucu yol tutuşu azalıyor ve lastikler çabuk yıpranıyor.

Öte yandan yaz mevsiminde kış lastiklerinin kullanılmasıyla birlikte fren mesafesi artıyor. Bu da yakıt tüketiminizi artırıyor. Bu bağlamda virajların hızlı alınması ile savrulmalar yaşanabiliyor.