Yapay zekâ ilk 10 şehir arasına koydu Malatya gerçekten yaşanabilir şehir mi?

Son günlerde sosyal medyada dolaşan bir paylaşıma göre, yapay zekâ Türkiye’nin en yaşanılabilir şehirleri arasına Malatya’yı da koydu. Peki, depremlerin yerle bir ettiği, DSÖ’nün havası en kirli şehirlerden biri olarak açıkladığı, pahalılığın alıp başını gittiği kayısı kentimiz gerçekten yaşanabilir bir şehir mi? Gelin yapay zekânın neden Malatya’yı en yaşanabilir 10 şehir arasına koyduğunu birlikte inceleyelim…

Sosyal medyada dolaşan bir paylaşıma göre, yapay zekâ Türkiye’nin en yaşanılabilir şehirleri arasına Malatya’yı da koydu. Peki neden?

DEPREMLE YOK OLAN ŞEHİR

Aslında Malatya yeşilliği ile ünlü bir şehirdi ancak son yıllarda bunun tersine döndüğünü söylemek mümkün. Tüm şartlar bir yana, 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Malatya’da hayat pahalılığı çok yorucu bir hal aldı. DSÖ verilerine göre en kirli havayı soluyan şehirlerden biri yine Malatya. Kentin çoğu noktası depremden sonra boş araziye döndü ve eski halinden eser kalmadı.

PEKİ, NEDEN EN YAŞANABİLİR ŞEHİR?

Peki, bunca şartlara rağmen neden en yaşanabilir şehirler arasında Malatya da gösteriliyor? Aslında bunun önemli bir nedeni Malatya’nın bir ilçesi olan Arapgir olabilir… Nitekim Türkiye tarihi, doğal güzellikleri ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan varlıklarıyla dünya çapında bir coğrafyayı temsil ediyor. Bu sebeple “sakin şehir” kavramı burada çokça kullanılıyor. Dünya genelindeki sakin şehirlerden 22 tanesi ise Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alıyor.

ARAPGİR CİTTASLOW 2023 LİSTESİNDE

Bu bağlamda üzümü, reyhanı, meşhur yemekleri ile ünlü olan ve sahip olduğu doğal güzelliği ile Malatya'nın önemli turizm bölgeleri arasında gösterilen Arapgir, Cittaslow 2023 listesine 20. sırada girdi. Arapgir uzun süredir bu listede bulunuyor. Bu da yapay zekânın Malatya’yı yaşanabilir şehirler arasında göstermesinin bir nedeni olmuş olabilir.

SAKİN ŞEHİR NEDİR?

Cittaslow, 1999 yılında İtalya'da kurulmuş uluslararası bir belediyeler birliğidir. Kelime kökeni İtalyanca "Città " ve İngilizce "Slow" kelimelerinin birleşmesiyle türetilen "Cittaslow", "Sakin Şehir" anlamında kullanılıyor.

SAKİN ŞEHİR NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Sakin şehirler belirlenirken aday şehirler çevre politikaları, altyapı politikaları, kentsel yaşam kalitesi, tarım, turizm, esnaf ve sanatkârlara dair politikalar, misafirperverlik farkındalık ve eğitim için planlar, sosyal uyum ve ortaklıklar vb. kriterler doğrultusunda şehirler denetleniyor ve denetleme sonrası Yıllık Cittaslow listesine dâhil edilip edilmeyeceği kararlaştırılıyor.

TÜRKİYE'NİN 'SAKİN ŞEHİR' UNVANINI ALMIŞ İLÇELERİ

Türkiye'de 'Sakin Şehir' unvanını almış ilçeleri şu şekilde:

1. Seferihisar - İzmir

2. Akyaka - Muğla

3. Gökçeada - Çanakkale

4. Taraklı - Sakarya

5. Yenipazar - Aydın

6. Yalvaç - Isparta

7. Vize - Kırklareli

8. Perşembe - Ordu

9. Halfeti - Şanlıurfa

10. Şavşat - Artvin

11. Uzundere - Erzurum

12. Gerze - Sinop

13. Göynük - Bolu

14. Eğirdir - Isparta

15. Mudurnu - Bolu

16. Köyceğiz - Muğla

17. Ahlat - Bitlis

18. Güdül - Ankara

19. Foça - İzmir

20. Arapgir - Malatya

21. İznik - Bursa

22. Finike - Antalya