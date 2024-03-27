Yapay zekâ ilk 10 şehir arasına koydu Malatya gerçekten yaşanabilir şehir mi?

Son günlerde sosyal medyada dolaşan bir paylaşıma göre, yapay zekâ Türkiye’nin en yaşanılabilir şehirleri arasına Malatya’yı da koydu. Peki, depremlerin yerle bir ettiği, DSÖ’nün havası en kirli şehirlerden biri olarak açıkladığı, pahalılığın alıp başını gittiği kayısı kentimiz gerçekten yaşanabilir bir şehir mi? Gelin yapay zekânın neden Malatya’yı en yaşanabilir 10 şehir arasına koyduğunu birlikte inceleyelim…
Sosyal medyada dolaşan bir paylaşıma göre, yapay zekâ Türkiye’nin en yaşanılabilir şehirleri arasına Malatya’yı da koydu. Peki neden?
DEPREMLE YOK OLAN ŞEHİR
Aslında Malatya yeşilliği ile ünlü bir şehirdi ancak son yıllarda bunun tersine döndüğünü söylemek mümkün. Tüm şartlar bir yana, 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Malatya’da hayat pahalılığı çok yorucu bir hal aldı. DSÖ verilerine göre en kirli havayı soluyan şehirlerden biri yine Malatya. Kentin çoğu noktası depremden sonra boş araziye döndü ve eski halinden eser kalmadı.
PEKİ, NEDEN EN YAŞANABİLİR ŞEHİR?
Peki, bunca şartlara rağmen neden en yaşanabilir şehirler arasında Malatya da gösteriliyor? Aslında bunun önemli bir nedeni Malatya’nın bir ilçesi olan Arapgir olabilir… Nitekim Türkiye tarihi, doğal güzellikleri ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan varlıklarıyla dünya çapında bir coğrafyayı temsil ediyor. Bu sebeple “sakin şehir” kavramı burada çokça kullanılıyor. Dünya genelindeki sakin şehirlerden 22 tanesi ise Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alıyor.
ARAPGİR CİTTASLOW 2023 LİSTESİNDE
Bu bağlamda üzümü, reyhanı, meşhur yemekleri ile ünlü olan ve sahip olduğu doğal güzelliği ile Malatya'nın önemli turizm bölgeleri arasında gösterilen Arapgir, Cittaslow 2023 listesine 20. sırada girdi. Arapgir uzun süredir bu listede bulunuyor. Bu da yapay zekânın Malatya’yı yaşanabilir şehirler arasında göstermesinin bir nedeni olmuş olabilir.
SAKİN ŞEHİR NEDİR?
Cittaslow, 1999 yılında İtalya'da kurulmuş uluslararası bir belediyeler birliğidir. Kelime kökeni İtalyanca "Città " ve İngilizce "Slow" kelimelerinin birleşmesiyle türetilen "Cittaslow", "Sakin Şehir" anlamında kullanılıyor.
SAKİN ŞEHİR NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
Sakin şehirler belirlenirken aday şehirler çevre politikaları, altyapı politikaları, kentsel yaşam kalitesi, tarım, turizm, esnaf ve sanatkârlara dair politikalar, misafirperverlik farkındalık ve eğitim için planlar, sosyal uyum ve ortaklıklar vb. kriterler doğrultusunda şehirler denetleniyor ve denetleme sonrası Yıllık Cittaslow listesine dâhil edilip edilmeyeceği kararlaştırılıyor.
TÜRKİYE'NİN 'SAKİN ŞEHİR' UNVANINI ALMIŞ İLÇELERİ
Türkiye'de 'Sakin Şehir' unvanını almış ilçeleri şu şekilde:
1. Seferihisar - İzmir
2. Akyaka - Muğla
3. Gökçeada - Çanakkale
4. Taraklı - Sakarya
5. Yenipazar - Aydın
6. Yalvaç - Isparta
7. Vize - Kırklareli
8. Perşembe - Ordu
9. Halfeti - Şanlıurfa
10. Şavşat - Artvin
11. Uzundere - Erzurum
12. Gerze - Sinop
13. Göynük - Bolu
14. Eğirdir - Isparta
15. Mudurnu - Bolu
16. Köyceğiz - Muğla
17. Ahlat - Bitlis
18. Güdül - Ankara
19. Foça - İzmir
20. Arapgir - Malatya
21. İznik - Bursa
22. Finike - Antalya
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.