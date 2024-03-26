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Otomobil aniden alev aldı, tamamen yanarak hurda yığınına döndü

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Adana'nın Kozan ilçesinde, Çanaklı Mahallesi'nde yaşanan bir olayda, Ramazan Avcı'ya ait olan 42 SL 456 plakalı otomobil aniden alev aldı.

Otomobil aniden alev aldı, tamamen yanarak hurda yığınına döndü mask
Otomobil aniden alev aldı, tamamen yanarak hurda yığınına döndü
Otomobil aniden alev aldı, tamamen yanarak hurda yığınına döndü
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Adana'nın Kozan ilçesinde, Çanaklı Mahallesi'nde yaşanan bir olayda, Ramazan Avcı'ya ait olan 42 SL 456 plakalı otomobil aniden alev aldı.

Otomobil aniden alev aldı, tamamen yanarak hurda yığınına döndü

Avcı aracını çalıştırmak istediği anda, otomobilden yükselen alevlerle karşılaştı. Hızla araçtan dışarı çıkan Avcı, durumu itfaiyeye bildirdi.

Otomobil aniden alev aldı, tamamen yanarak hurda yığınına döndü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak araç tamamen yanarak hurda yığınına döndü. Yangının neden çıktığı henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otomobil aniden alev aldı, tamamen yanarak hurda yığınına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adana, kozan, Çanaklı Mahallesi, Ramazan Avcı, Otomobil, yangın, hurda, soruşturma

26 Mar 2024 - 23:36 - Asayiş

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