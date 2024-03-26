Otomobil aniden alev aldı, tamamen yanarak hurda yığınına döndü

Adana'nın Kozan ilçesinde, Çanaklı Mahallesi'nde yaşanan bir olayda, Ramazan Avcı'ya ait olan 42 SL 456 plakalı otomobil aniden alev aldı.

Avcı aracını çalıştırmak istediği anda, otomobilden yükselen alevlerle karşılaştı. Hızla araçtan dışarı çıkan Avcı, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak araç tamamen yanarak hurda yığınına döndü. Yangının neden çıktığı henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı