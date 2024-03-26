Uyuşturucu operasyonu: 4.7 kilogram skunk ve 238 gram esrar ele geçirildi

Batman'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, takibe alınan bir araçta kaçmaya çalışan şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, şüphelinin kullandığı araç durdurulmak istendi. Ancak şüpheli, "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.

Polis ekipleri ile şüpheli arasında yaşanan kovalamacanın ardından şüphelinin aracı yakalandı ve şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin aracından atılan bir kutuda ve ikametinde yapılan aramada, 4 kilo 718 gram skunk (uyuşturucu türü), 238 gram toz esrar ve bir tabanca ele geçirildi.

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili olarak şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Polis ekipleri, olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatmış durumda. Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili yapılan bu operasyon, Batman'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı