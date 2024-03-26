Husumetli aileler arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Fırat Mahallesi 214. Sokak'ta husumetli iki aile arasında başlayan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Yaralılar, V.Ç. (25) ve M.M.Ç. (41), ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan M.M.Ç., daha sonra Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatmış durumda. Şüphelilerin yakalanması ve olayın tamamen aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı