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Husumetli aileler arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Fırat Mahallesi 214. Sokak'ta husumetli iki aile arasında başlayan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü.

Husumetli aileler arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı mask
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Fırat Mahallesi 214. Sokak'ta husumetli iki aile arasında başlayan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Husumetli aileler arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Yaralılar, V.Ç. (25) ve M.M.Ç. (41), ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan M.M.Ç., daha sonra Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatmış durumda. Şüphelilerin yakalanması ve olayın tamamen aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 Mar 2024 - 23:27 - Asayiş

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