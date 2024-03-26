Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Bayram tatili için tavsiye Malatya’da doğanın 65 milyon yıllık mirası büyülüyor

Malatya’da ziyaretçilerini tam anlamıyla büyüleyen ve 65 milyon yıllık jeolojik bir evrime sahip olduğu ifade edilen Levent Vadisi, 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyenler için mükemmel bir tavsiye. İşte o muhteşem yapıya dair tüm detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19709783/bayram-tatili-icin-tavsiye-malatyada-doganin-65-milyon-yillik-mirasi-buyuluyor



Çarşı merkezinde ilk yapı yükseldi

Asrın felaketi olarak tabir edilen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 13,5 ay gibi bir süre geçerken çarşı merkez olarak tabir edilen alanda ilk yapı yükseldi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19705311/carsi-merkezinde-ilk-yapi-yukseldi



Gazi mahallesi de internet için ayaklandı “Cumhurbaşkanına ulaşıyoruz; ilgiliye ulaşamıyoruz”

Yeşiltepe’de yaşanan internet sorunu isyanına bir mahalle daha katıldı. Gazi Mahallesi’nde yaşanan internet sıkıntısı adeta isyana neden olurken Mahalle Muhtarı Hüseyin Başıbüyük, internet sıkıntısının çok büyük olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımıza ulaşıyoruz, maalesef buradaki internetin ilgilisine bir türlü ulaşamıyoruz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19705116/gazi-mahallesi-de-internet-icin-ayaklandi-cumhurbaskanina-ulasiyoruz-ilgiliye-ulasamiyoruz



Bülbüloğlu’ndan çok konuşulacak sözler “Bu kafa yapısıyla Malatya 2-3 yılda ayağa kalkmaz”

Yerinde dönüşüm için verilecek destek miktarının en az 2,5 milyon olması gerektiğini ifade eden MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Malatya’nın 2-3 yılda ayağa kalkmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19704981/bulbuloglundan-cok-konusulacak-sozler-bu-kafa-yapisiyla-malatya-2-3-yilda-ayaga-kalkmaz



Malatya’da Ramazan gelenekleri

Geçmiş yıllarda belediyelerin Ramazan eğlenceleri adı altında etkinlikleri olmadığına dikkat çeken Kültür Yaşam Derneği Başkanı Araştırmacı Yazar Atilla Kantarcı, Ramazan’ın ruhuna yakışır bir şekilde kutlandığını belirtti. Kantarcı, “İftarı haber veren sadece cami hoparlörleri değildi. Can kulağıyla atılacak topu ve Sümerbank’ta çalınan boru da iftar saatinin geldiğini haber verirdi” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19704729/malatyada-ramazan-gelenekleri



İşte Bostanbaşı gerçeği! O günden bu güne ne değişti?

Malatya’da 1996 yılında hazırlandığı ifade edilen imar planına göre, Bostanbaşı’nda yapı düzeni o günlerde 2 kat olarak sınırlanmış. Aynı imar planında Bostanbaşı’nın 1’inci derece deprem kuşağında yer alması nedeniyle her türlü inşaat ve bütün zemin cinslerinde deprem yönetmeliğine kesinlikle uyulması gerektiği, çoklu katlara izin verilmesi halinde ise fore kazık gibi yöntemlere mutlaka başvurulmasının önem arz ettiği de ifade edilmiş.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19704344/iste-bostanbasi-gercegi-o-gunden-bu-gune-ne-degisti

Balıkçıların yüzü gülüyor

Uzun zamandır bir durgunluk olsa da Ramazan ayı ile birlikte balık satışlarının arttığına dikkat çeken Balıkçı Pazarı esnafı Ferhat Buluş, balıkların taze, fiyatlarının uygun olduğunu söyledi. Esnaf Buluş, “Şu anda balık satışları güzel. Özellikle şu an alabalık ve somon’un mevsimi. Ramazan ayında iftarda balık tercih edenlerin sayısı oldukça fazla” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19705249/balikcilarin-yuzu-guluyor