Emekliler için hareketli günler 2 günde rekor başvuru

Kamu bankalarında emekli promosyonu güncelleme başvuruları 25 Mart Pazartesi itibariyle başladı. Maaşlarını farklı bankalara taşımak isteyen emekliler harekete geçti. 2 günde rekor başvuru olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere promosyon ödemelerine ilişkin,

“Kamu bankalarımız bu yıl ki komisyon ödemelerini 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi”

dedi.

Bu ifadelerinin ardından hem kamu bankalarından hem de özel bankalarda hareketlilikler başladı. Emeklilere maaş promosyonu güncellemelerinde rekor başvuru olduğu ifade ediliyor.

Emekli promosyonu ile ilgili gelişmeler milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli promosyonun 8 ila 12 bin lira arasında değişeceğini duyurmuştu. Peki, kamu bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

KAMU BANKALARI HANGİLERİ?

T.C. Ziraat Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası (Vakıfbank)

Türkiye Halk Bankası (Halkbank)

Türkiye İller Bankası

Türk Eximbank

Ziraat Katılım Bankası

Vakıflar Katılım Bankası

Türkiye Kalkınma Bankası

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

GARANTİ BBVA

3.500 TL'ye kadar olan emeklilere: 4.500 TL

3.500 TL- 7.500 TL arasındaki emeklilere: 5.250 TL

7.500 TL- 10.000 TL arasındaki emeklilere: 6.750 TL

10.000 TL ve üzerindekiler için: 7.500 TL

Promosyondan yararlanmak için 1- 29 Şubat 2024 tarihleri arasında 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan gelir veya aylıklarını almaya taahhüt etmek gerekmektedir.

İŞ BANKASI

3.500 TL'ye kadar olan emeklilere: 4.500 TL

3.500 TL- 7.500 TL arasındaki emeklilere: 5.250 TL

7.500 TL- 10.000 TL arasındaki emeklilere: 6.750 TL

10.000 TL ve üzerindekiler için: 7.500 TL

YAPI KREDİ

3.500 TL'ye kadar olan emeklilere: 4.500 TL

3.500 TL- 7.499 TL arasındaki emeklilere: 5.250 TL

7.500 TL- 9.999 TL arasındaki emeklilere: 6.750 TL

10.000 TL ve üzerindekiler için: 7.500 TL

AKBANK

3.500 TL altında aylık alanlara: 6.000 TL

3.500 TL- 7.499 TL arasında aylık alanlara: 7.000 TL

7.500 TL- 9.999 TL arasında aylık alanlara: 9.000 TL

10.000 TL ve üzerindekiler için: 10.000 TL

ZİRAAT BANKASI

3.500 TL altında aylık alanlara: 3.000 TL

3.500 TL- 7.500 TL arasında aylık alanlara: 3.500 TL

7.500 TL- 10.000 TL arasında aylık alanlara: 4.500 TL

10.000 TL üzerinde aylık alanlara: 5.000 TL

ING BANK

3.500 TL'ye kadar aylık alanlara: 6.000 TL

3.500 TL- 7.500 TL arasında aylık alanlara: 7.000 TL

7.500 TL- 10.000 TL arasında aylık alanlara: 9.000 TL

10.000 TL ve üzerinde aylık alanlara: 10.000 TL