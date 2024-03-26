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Otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı mask
Otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Erenler Caddesi üzerinde Ravza Camisi önünde meydana geldi.

Otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, İ.S. yönetimindeki 07 AHT 170 plakalı otomobil, Erenler Caddesi'nde seyir halindeyken Seyran Caddesi'nden yol ayrımına çıkan O.K.E. idaresindeki CD 154 FP yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Otomobillerin çarpışması sonucunda duramayan yabancı plakalı araç, bir apartmanın dış duvarına ve önünde park halinde olan bir otomobile çarparak durabildi.

Otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kazayı geçiren İ.S. yara almadan kurtulurken, aracında yolcu olarak bulunan F.Ö. ve V.S. ile CD 154 FP plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kaza sonucunda park halindeki otomobillerde maddi hasar oluşurken, kazaya karışan araçlar çekici tarafından cadde üzerinden kaldırıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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26 Mar 2024 - 22:21 - Gündem

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