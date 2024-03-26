Otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Erenler Caddesi üzerinde Ravza Camisi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İ.S. yönetimindeki 07 AHT 170 plakalı otomobil, Erenler Caddesi'nde seyir halindeyken Seyran Caddesi'nden yol ayrımına çıkan O.K.E. idaresindeki CD 154 FP yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Otomobillerin çarpışması sonucunda duramayan yabancı plakalı araç, bir apartmanın dış duvarına ve önünde park halinde olan bir otomobile çarparak durabildi.

Kazayı geçiren İ.S. yara almadan kurtulurken, aracında yolcu olarak bulunan F.Ö. ve V.S. ile CD 154 FP plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonucunda park halindeki otomobillerde maddi hasar oluşurken, kazaya karışan araçlar çekici tarafından cadde üzerinden kaldırıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı