Uyuşturucu ticareti operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında, B.E. ve M.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine çıkarılan şüpheliler, savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede B.E. tutuklanarak Samsun T Tip Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.A. adlı kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonlarla uyuşturucu ticareti ve benzeri suçların önlenmesine yönelik kararlı mücadelesi devam ediyor. Bu tür suçların toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.